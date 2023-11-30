يخوت السوبر العاملة بالهيدروجين تمهد الطريق نحو اليخوت المستدامة في عام 2024...

دبي: أعلنت شركة "جلف كرافت"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، عن استكشاف إمكانية تشغيل أسطولها من يخوت السوبر باستخدام تقنية الهيدروجين.

وفي إطار سعيها لإعادة رسم مستقبل اليخوت الفاخرة، تتعاون "جلف كرافت" مع شركة H2-Enterprises لاستكشاف إمكانية تطوير يخوت ماجستي الخالية من الانبعاثات، والتي يمكن تشغيلها بواسطة نظام الطاقة المبتكر والقائم على ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة (LOHC). وتعمل شركة H2-Enterprises على هذه التكنولوجيا منذ 13 عاماً، وقد وصلت الآن إلى مرحلة التطوير الممكنة لتشغيل يخوت السوبر.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة "جلف كرافت"، محمد حسين الشعالي: "متحمسون لتحقيق إنجاز جديد ومهم في عالم تطوير اليخوت الفاخرة واتخاذ خطوة أخرى على طريق الاستدامة. ولطالما ارتكزت ’جلف كرافت‘ على التزامها العميق بالابتكار والإدارة المسؤولة لمحيطاتنا. ولا شك أن استكشاف آفاق التكنولوجيا الجديدة والشراكة المحتملة مع H2-Enterprises، التي تعد قوة رائدة في قطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة، يتيح لنا تبوء الريادة في عصر جديد من الرفاهية الخالية من الانبعاثات، حيث تتماشى الرفاهية مع الاستدامة بسلاسة وسهولة".

من جانبه قال مايكل ستوش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة H2-Enterprises: "يجب خفض الانبعاثات الكربونية بسرعة وبشكل جذري لتحقيق أهداف تغير المناخ. وتعتبر تقنية ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة الخاصة بنا مناسبة لاستبدال نظام الطاقة الحالي المعتمد على الكربون والملوث بثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين".

وفي حال تم تنفيذه، فإن إطلاق يخت عامل بالهيدروجين ويعتمد على تقنية ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة من شأنه أن يفتح مساراً جديداً نحو إزالة الكربون من عالم صناعة اليخوت. ومع السمعة القوية التي تتمتع بها شركتا "جلف كرافت" وH2-Enterprises كأحد رواد القطاع، فإن الخطوة الجديدة تعزز التزام الشركتين المستمر بالابتكار. كما يبشر هذا المشروع الرائد بإحداث نقلة نوعية في قطاع اليخوت، من خلال التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة وحلول التصميم المستدام.

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