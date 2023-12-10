مذكرة التعاون تدعم تطوير أسواق الكربون ذات النزاهة العالية ومنصة تداول السلع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وقعت مجموعة حديد الإمارات أركان (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) إحدى أكبر شركات إنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، مذكرة تفاهم مع "بنك أبوظبي الأول" للتعاون في الأنشطة المتعلقة بتداول السلع، وأرصدة الكربون، والاستثمارات والودائع المستدامة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 بين ستيفن جون بوب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة "حديد الإمارات أركان"، وسامح القبيسي، رئيس الأسواق العالمية لمجموعة "بنك أبوظبي الأول".

وسيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم في مشاريع "حديد الإمارات أركان" الحالية والمستقبلية لتحديد الاستراتيجيات الفعّالة للتحوط وتداول أرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع المجموعة. كما سيعمل الطرفان أيضاً على تعزيز وتوسيع قدراتهما في مجالات التمويل المرتبط بالاستدامة والتمويل الأخضر، وأسواق الكربون. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزام المجموعة بدعم مسار إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب ذلك فيها خلال مؤتمر الأطراف COP28، وذلك من خلال التعاون مع جميع أصحاب الشأن لتحقيق انخفاض ملموس في الانبعاثات الكربونية، بما يعكس رؤية دولة الإمارات ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28.

وبهذه المناسبة، قال سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان": "يأتي تعاوننا مع ’بنك أبوظبي الأول‘ اليوم انعكاساً لالتزامنا بإحداث تأثير دائم على القطاعات التي يصعب تخفيض الكربون فيها، والمساهمة في رحلة التحول نحو الممارسات المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني. وسيمكننا هذا التعاون من تعزيز استراتيجيتنا لتداول أرصدة الكربون، وسيساهم كذلك في تطوير سوق الكربون الإقليمية، وهو أمر أساسي للنجاح في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس. ونهدف في ’حديد الإمارات أركان‘ إلى ترسيخ التزمنا بتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الممارسات المستدامة على مستوى القطاع، والحد من التأثير المناخي والبيئي لقطاع الحديد ومواد البناء، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف COP28".

وقال سامح القبيسي، رئيس الأسواق العالمية لمجموعة "بنك أبوظبي الأول": "أطلق ’بنك أبوظبي الأول‘ مكتبه لتداول الكربون بهدف تعزيز التعاون الفعّال عبر الاقتصاد العالمي، والارتقاء بقدرات وطموحات إزالة الكربون في دولة الإمارات. وتندرج شراكتنا مع ’حديد الإمارات أركان‘ في هذا الإطار، حيث تسهم في تعزيز إمكانيات قطاع الحديد في الدولة للحد من تأثيره البيئي من خلال أرصدة الكربون، وتداول السلع، والتمويل والاستثمارات المستدامة. وسيواصل ’بنك أبوظبي الأول‘، باعتباره عاملاً محفزاً لمسار العمل المناخي المستقبلي في دولة الإمارات، تقديم حلول موثوقة للقطاعات ذات الأولوية في الدولة، ودعم أهداف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية وطنياً وإقليمياً وعالمياً".

وكان "بنك أبوظبي الأول" قد أطلق "مكتب تداول الكربون"، وهو جزء من عروض خدمات الأسواق العالمية، في مايو 2023 انسجاماً مع مساعيه لتوسيع قدراته في مجال الكربون. وجاء إطلاق المكتب خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات دعماً لأهداف تحقيق الحياد المناخي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، حيث يوفر خيارات تداول الكربون وتمويله، ويسهّل المعاملات الاستراتيجية المتعلقة بالكربون، ويدعم تطوير أرصدة كربون وتعويضات عالية الجودة لعملائه من الشركات وعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وتدرك مجموعة "حديد الإمارات أركان" أهمية هذا التعاون كأداة محورية لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، وستعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28 عن العديد من الإعلانات. ومن خلال الشراكات، تهدف المجموعة إلى تسريع مسار إزالة الكربون، وتمكين قطاع تساهم فيه الخبرات المشتركة والجهود الجماعية في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.



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