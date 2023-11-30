بالتزامن مع مؤتمر الأطراف COP28، يقدم المهرجان للزوار والعائلات مزيجاً من الأنشطة والألعاب والموسيقى الحيّة، بالإضافة إلى خيارات متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات في الفترة من 1 إلى 3 ومن 8 إلى 10 ديسمبر، مع توفير وسائل النقل بين مدينة إكسبو ومدينة مصدر اعتباراً من 3 ديسمبر

أبوظبي: يعود المهرجان في مدينة مصدر، حدث الاستدامة النابض في أبوظبي، هذا العام أكبر من أي وقتٍ مضى مع المزيد من الأنشطة والأعمال التركيبية التفاعلية والمعالم الفنية المتعلقة بالاستدامة، بالإضافة إلى العديد من بائعي المأكولات والمشروبات في الفترة من 1 إلى 3 ومن 8 إلى 10 ديسمبر بين الساعة 2 ظهراً و10 ليلاً.

ويتزامن المهرجان مع تنظيم مؤتمر الأطراف COP28، أبرز حدث للاستدامة في العالم، ويقدم تجربة تعليمية ملهمة تدمج الاستدامة والتكنولوجيا والابتكار. ويسلّط المهرجان الضوء على التقنيات المستدامة المبتكرة، ويوفر منصة لحفز الشراكات، مشكّلاً حدثاً مجتمعياً جذاباً يجمع بين جانبي التعليم والترفيه.

ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من معالم الجذب، بما فيها تراكيب تفاعلية، وعروض فنية جذابة، ومأكولات ومشروبات شهية من مطاعم ومقاهي مرموقة. ويتخطى تركيز المهرجان تقديم المأكولات اللذيذة ليدعم الاستدامة من خلال خيارات التعبئة والتغليف المستدامة، مع اهتمام قوي بالإنتاج المحلي.

ومن بين العروض الأخرى، سيقدم المهرجان مجموعة الأنشطة التالية:

فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

سلسلة من الجلسات الفنية لتعليم مهارات العناصر الرئيسية للتراث الإماراتي، بما في ذلك صنع زجاجات الرمل والفخار والبرقع والرسم بالحناء.

أنشطة العيش المستدام:

سلسلة من ورش العمل مخصصة لتعليم الشباب المهارات الأساسية المتعلقة بالاستدامة، بدءاً من بناء البطاريات البيئية والروبوتات الشمسية، إلى صنع الصابون باستخدام المواد المتاحة في منازلهم. ومن ورش العمل التعليمية الأخرى التي يقدمها المهرجان:

الدارات الإلكترونية بالطاقة الخضراء: تعليم أساسيات الإلكترونيات والطاقة البديلة الحديثة، واستكشاف مفاهيم السيارات الكهربائية وطواحين الهواء والطاقة المولدة يدوياً.

تجارب الطفو: إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية في التجارب العلمية، حيث يمكن للمشاركين بناء زجاجة سحرية خاصة بهم بداخلها لعبة غواصة ترتفع وتنخفض بدافع كثافة الماء.

الزراعة المجتمعية: وجهة عائلية مثالية لاستكشاف عالم النباتات، حيث يمكن للضيوف ارتداء قفازات البستنة والمشاركة في تجربة زراعية صديقة للبيئة.

مكعبات بناء باقات الزهور: يهدف هذا النشاط إلى حفز الإبداع لدى الأطفال وتعزيز مهاراتهم في تنسيق الألوان، لمساعدتهم على تقدير عناصر الطبيعة بشكل أكبر. وستتعاون العائلات في النشاط بهدفٍ واحد: الحفاظ على جمال الكوكب.

سباق "نجري معاً"

سيقام هذا السباق المجتمعي في مدينة مصدر في 3 ديسمبر، وسيشهد جناحاً مخصصاً يحفل بالأنشطة في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر.

مركز جديد للزوار في مدينة مصدر: استكشفوا عالم المستقبل المستدام لمدينة مصدر من خلال مركز الزوار الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وهو بوابة تفاعلية تدعو الضيوف إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل الاستدامة. تبدأ الرحلة من مركز العبور، حيث يستقل الزوار مركبات النقل السريع الشخصية المتقدمة ذاتية القيادة لينطلقوا في رحلة تفاعلية سلسة. وعند وصولهم إلى "معرض الابتكار"، سيختبر الضيوف مباشرةً مختلف جوانب الحياة المستدامة، ويتمعنون في تطور مدينة مصدر، ويستكشفون ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والشراكات العالمية للمدينة، والتقنيات الرائدة التي تشكل مستقبلها. يستقبل المركز زواره من الإثنين إلى الجمعة، من 10 صباحاً حتى 8 مساءً.

النقل الحضري المستدام: يمكن للزوار تجربة النقل المستدام من خلال ركوب إحدى مركبات النقل السريع الشخصية ذاتية القيادة المميزة في مدينة مصدر.

منصة Octopus Electric Vehicles المؤقتة: تشارك إحدى شركات السيارات الكهربائية التي تعمل على تشجيع المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية، في المهرجان مع منصة مؤقتة تضم شخصية رمزية زهرية اللون. وتقدم المنصة مجموعة من العروض بما فيها سيارة، وشاحن ذكي، وتعرفة الطاقة لسيارة كهربائية، بالإضافة إلى خطط دفع خاصة.

أشهى المأكولات من المطاعم والمقاهي الجديدة في مدينة مصدر

سيحظى ضيوف المهرجان بتجربة تذوق غنية ومتنوعة مع باقة من العروض التي تقدمها المطاعم والمقاهي التي تم افتتاحها مؤخراً في مدينة مصدر، مثل "كاريبو"، و"مارلز أورجانيك"، و"بورو بلانكو"، و"بلاك أوت كوفي"، و"سيمبلي تاي"، و"سكيني جو".

حافلات كهربائية تربط بين مدينة إكسبو ومدينة مصدر

تماشياً مع التزامها الراسخ بالاستدامة، تعاونت مدينة مصدر مع "شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية" لتوفير حافلات كهربائية لتسهيل التنقل بين مدينة إكسبو ومدينة مصدر خلال مؤتمر الأطراف COP28. وتحرص مدينة مصدر على تقديم تجربة تنقل سلسة وصديقة للبيئة لجميع المشاركين، مع تخصيص نقاط لصعود الركاب وإعادتهم وجدول مخطط بدقة من الرحلات المتواصلة.

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-انتهي-