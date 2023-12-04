بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول

وعلى هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28"

تأتي هذه الاتفاقيّة في أعقاب النجاح الذي شهدته أول محطة تجريبية في العالم لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر ممتاز بمدينة نوتنغهام البريطانية.

حققت المحطة التجريبية التي افُتتحت مؤخراً إنجازات استثنائية وأثبتت فعاليتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر الممتاز، في واحدة من أقل العمليات كُلفة في العالم

المحطة أثبتت فعالية إنتاج الهيدروجين الأخضر الممتاز وإمكانية توسعها مستقبلاً ضمن آلية إنتاج سلبية الكربون وبتكلفة هي الأقل على مستوى العالم

في إنجاز عالمي غير مسبوق في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وضمن جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية؛ أبرمت مجموعة بيئة، الرائدة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط، اتفاقية تطوير مشتركة مع كلّ من " تشينوك هيدروجين" البريطانية، الشركة المتخصصة في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، و"إير ووتر"، الشركة اليابانية المتخصصة في الأعمال ذات الصلة بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وذلك بهدف إنشاء أول محطة تجارية لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر ممتاز في العالم، انطلاقاً من إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

شهد حفل التوقيع سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جناح دولة الإمارات المقام ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28"، من قِبل كلّ من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والدكتور رفعت شلبي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "تشينوك هيدروجين"، وإسماعيل شلبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إير ووتر".

جهود تحقيق الحياد الكربوني

ويأتي هذا التعاون في أعقاب الإنجازات الاستثنائية التي حققتها أول محطة تجريبية في العالم لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر ممتاز، والتي تم افتتاحها مؤخراً بمدينة نوتنغهام البريطانية في إطار التحالف الثلاثي الذي تم إبرامه بين مجموعة بيئة وشركتي "تشينوك هيدروجين" و"إير ووتر"، ضمن مساعي المجموعة الرامية إلى دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

يُذكر أن المحطّة التجريبيّة حققت إنجازات كبيرة من خلال تبني حل عملي فعال يسهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر الممتاز من النفايات دون انبعاثات كربونية، حيث تعمل المحطة على تحويل مختلف النفايات البلدية الصلبة والنفايات البلاستيكية والخشبية غير القابلة لإعادة التدوير، إلى خلايا هيدروجين أخضر متصلة بوحدة خلايا وقود تويوتا التي تولد الطاقة من الهيدروجين المنتج، على غرار خلية الوقود المثبتة في مركبات خلايا وقود الهيدروجين مثل تويوتا ميراي.

حلول بيئيّة خضراء ومستدامة

وفي هذا الصدد؛ قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: "نؤمن بأن تحقيق هدفنا المتمثل في تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات يتوافق تماماً مع هدف الوصول إلى الحيادي الكربوني. ومع افتتاح المحطة التجريبية لتحويل النفايات إلى هيدروجين؛ قدمنا حلولاً بيئية خضراء مستدامة قابلة للتوسع والتطوير ويمكن تبنيها من قبل مختلف دول العالم، للتغلب على تحديات النفايات والانبعاثات الكربونية، وسنبدأ في العمل معاً عبر هذا التحالف الثلاثي لإنشاء المحطة التجارية لتحويل النفايات إلى هيدروجين في الشارقة."

وأضاف الحريمل: "يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لشركائنا في هذا الاتفاقيّة على العمل معنا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي لا يجسد أهدافنا الرامية لبناء محطة تجارية شاملة ومتكاملة لتحويل النفايات إلى هيدروجين في دولة الإمارات فحسب، وإنما يقدم أيضاً حلاً عملياً على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، لإنتاج الهيدروجين، ويمكن اعتماده بسهولة بما يتماشى مع هدف تعزيز الممارسات المستدامة عالمياً."

تكنولوجيا "روديكس" المبتكرة

وتوظّف المحطة تكنولوجيا "روديكس"، التي تشمل عملية الانحلال الحراري، والتي ابتكرتها "تشينوك هيدروجين" في أعقاب 23 عاماً من البحث والتطوير والتحسين، أسفرت عن إنشاء 18 وحدة لتحويل المواد الصلبة إلى غاز، أو ما يُعرف بعملية "التغويز" في مختلف أنحاء العالم، وهي تكنولوجيا مبتكرة حاصلة على براءة الاختراع في استخدام التحلل الحراري النشط للهيدروجين، لمعالجة مجموعة واسعة من النفايات العضوية، تشمل النفايات البلدية الصلبة، والنفايات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، وحمأة الصرف الصحي، والكتل الحيوية والخشبية، لإنتاج ما يُعرف بـ"غاز الاصطناع" الذي يتألف من غازات الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والميثان.

ويبرز نظام "روديكس" باعتباره التقنيّة الوحيدة في العالم التي تعالج النفايات بطاقة منخفضة لإنتاج "غاز الاصطناع" الذي يشكل الهيدروجين ما يقارب 50% منه، ويتم تكرير هذا الغاز بواسطة تقنية تكرير الهيدروجين التي طورتها "إير ووتر" اليابانية لإنتاج هيدروجين عالي النقاء، والذي يمكن استخدامه في خلايا وقود المركبات التي تعمل بالهيدروجين في قطاع النقل، وغيرها من الاستخدامات الكيميائية والصناعية الدقيقة، كما تحرص المحطة على احتجاز وتخزين وتنقية غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجم عن عملية الانحلال الحراري، مما يجعل هذه العملية محايدة كربونياً.

عقدان من الجهود الراسخة والتعاون المشترك

من جانبه، أعرب الدكتور رفعت شلبي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ"تشينوك هيدروجين"، عن فخره بما وصفه بالإنجاز الكبير والرحلة الإبداعية من الالتزام الراسخ والابتكار الفريد، وقال: "تعد التكنولوجيا التي طورناها لإنتاج الهيدروجين شهادة على العمل الجاد والأفكار المبتكرة لفريق شركة "تشينوك هيدروجين" على مدار 23 عاماً من المثابرة والإصرار والالتزام، وأكثر من عقدين من الجهود والتعاون المتبادل مع شركائنا في مجموعة بيئة وإير ووتر".

وأضاف الدكتور شلبي: "لم نتوقف عند توسيع الآفاق وتطوير الأفكار في مجال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر فحسب، وإنما قمنا بتطوير أول محطة تجريبية في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر الممتاز، لاستخدامه في خلايا وقود الهيدروجين بهدف إنتاج وتوليد الطاقة الميكانيكية أو لتشغيل المركبات التي تعمل بالهيدروجين دون أي انبعاثات كربونية".

نظام الذكاء الهيدروجيني

ويسهم نظام "روديكس" لتحويل المواد الصلبة إلى غاز من خلال الانحلال الحراري المستخدم في المحطة؛ في إنتاج ما يصل إلى 1.5 طناً من الهيدروجين الأخضر الممتاز يومياً، حيث تضمن عملية التحلل الحراري النشط للهيدروجين، التي يتم التحكم بها عن طريق نظام الذكاء الهيدروجيني، إنتاج الهيدروجين الأخضر الممتاز، في عملية تعتبر الأقل تكلفة في العالم حالياً، وسيتم اعتماد عملية مماثلة من قبل "بيئة" و"تشينوك هيدروجين" و"إير ووتر" لإنتاج 7 أطنان من الهيدروجين الأخضر الممتاز يومياً في أول محطة تجارية في العالم لإنتاج الهيدروجين التي سيتم بناؤها في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وُصولاً إلى تحقيق الهدف النهائي وهو زيادة قدراتها الإنتاجيّة تدريجياً وُصولاً إلى 20 طنّاً من الهيدروجين الأخضر الممتاز يومياً ومن ثم نقل التجربة المبتكرة إلى منطقة الشرق الأوسط وخارجها

يشار إلى أن مجموعة بيئة حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات والمساهمة في التخفيف من انبعاثات الكربون، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2050، حيث يتضمن مجمع بيئة لإدارة النفايات 12 مرفقاً مخصصاً لمعالجة كافة أشكال النفايات المنزلية والتجارية والصناعية، وإنتاج المواد القابلة لإعادة التدوير، والوقود البديل، والمواد الأولية البديلة، بما يسهم في تعزيز معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وترسيخ الاقتصاد الدائري.

إنجاز جديد لمجموعة بيئة

وفي مايو 2022، افتتحت "بيئة" "محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة"، أول محطة تجارية من نوعها في الشرق الأوسط، والتي طورتها "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" التي تم تأسيسها في إطار اتفاقية الشراكة بين "بيئة" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حيث ساهمت هذه المحطة في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 90%، مسجلة رقماً قياسياً إقليمياً، مع تفادي انبعاث 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ولا تكتفي محطة تحويل النفايات إلى هيدروجين المُزمع بناؤها في الشارقة بتحقيق الحياد الكربوني في صناعة النقل وخفض الانبعاثات في قطاع إدارة النفايات فحسب، بل تتوافق أيضاً مع الإطار العام لـ "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050" لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لإنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2031، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة بيئة:

تُعرف مجموعة بيئة بريادتها وخبرتها الواسعة على مستوى المنطقة في مجاليْ الاستدامة والتحول الرقمي ولها إنجازات بيئية مبتكرة وحلول ذكية تحاكي متطلبات مدن المستقبل. ترتكز المجموعة في أعمالها على محوريْ الاستدامة والتحول الرقمي كونهما من أهم ركائز الاقتصاد الحديث. يُشار إلى أن المجموعة استثمرت كثيراً في دعم وتمكين الاقتصاد الدائري وبما يحقق مستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة. يُذكر أن مجموعة بيئة تعمل بعدد من القطاعات الحيوية أبرزها: إدارة النفايات، والطاقة المتجددة، والتقنيات، والاستشارات البيئية، والتعليم، والمواصلات، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية. وتواصل المجموعة جهودها للارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمعات بالمنطقة وذلك عبر تسخير أحدث التقنيات وتوفير الحلول الذكية وتمكين الدول لتحقيق أهدافها التنموية. تعمل المجموعة حالياً بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.beeahgroup.com، أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن، انستغرام، فيسبوك، تويتر.

نبذة عن "تشينوك هيدروجين"

تأسست "تشينوك"، الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا النظيفة، في تسعينيات القرن العشرين، وتتخذ من مدينة نوتنغهام في المملكة المتحدة مقراً، مع مكتب إقليمي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وتهدف الشركة إلى تحقيق الريادة في أسواق الهيدروجين العالمية وامتلاك وتطوير أصول البنية التحتية للهيدروجين، حيث تستخدم تلك المشاريع تكنولوجيا "روديكس" التي طورتها الشركة والتي تتضمن تحويل المواد الصلبة إلى غاز من خلال التحلل الحراري بهدف تحويل النفايات الصلبة إلى هيدروجين ومنتجات أخرى منها الوقود منخفض الكربون الذي يشمل وقود الطيران المستدام، والميثانول العضوي، إذ طورت الشركة تكنولوجيا تحويل النفايات إلى قيمة خلال 23 عاماً من العمليات والبحث والتطوير، مع 18 وحدة "روديكس" بأكثر من 300 ألف ساعة تشغيلية، لتحويل النفايات الصلبة والعضوية إلى "غاز الاصطناع" الذي يتضمن غاز الكربون والهيدروجين، ويتم إنتاج "غاز الاصطناع" الغني بالهيدروجين واستعادة المواد القيمة من النفايات باستخدام نظام إعادة التدوير الجزيئي المبتكر الحاصل على براءة اختراع من خلال توظيف التحلل الحراري النشط للهيدروجين، حيث يتم فصل غازات الهيدروجين وثاني وكسيد الكربون وتنقيتها وتكريرها، وطورت "تشينوك" هذه التكنولوجيا حول العالم في مجموعة متعددة من الصناعات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل الهندسة والتصميم والبناء، إلى جانب عمليات محطات إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى وقود وتحويل النفايات إلى قيمة.

نبذة عن "إير ووتر"

تأسست مجموعة "إير ووتر" عام 1929 في اليابان، ووواصلت نموها في مجال تصنيع وإمداد الغازات الصناعية والخدمات المرافقة لها، وعملت على بتطوير قدراتها الهندسية لتصميم وتصنيع وتشغيل وحدات فصل الهواء والغازات ومحطات فصل الهواء التي لا تستخدم تكنولوجيا الحرارة المنخفضة أو التبريد العميق، ونجحت "إير ووتر" بإدارة أعمالها في مجال الغاز الصناعي، ووسعت سلسلة إمداد منتجاتها وقدراتها الخدمية، في اليابان، لتصبح ثاني أقوى شركة في السوق، وخلال الأعوام القليلة الماضية، استثمرت خارج اليابان في أسواق الولايات المتحدة، والهند وغيرها من الأسواق الآسيوية، ومنذ تأسيسها، في عام 2020، وسعت شركة "إير ووتر" والشركات المرافقة لها تحت مظلة المجموعة الأم "مجموعة إير ووتر" أعمالها وشهدت نمواً ثابتاً في الإيرادات، وستواصل تلبية احتياجات المجتمع في المستقبل وتطلعات الأفراد والمجتمعات لتقديم منتجات وخدمات وحلول تشكل جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة والصناعات التي تدعم المجتمع.