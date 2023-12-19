دبي – الامارات العربية المتحدة: اختارت " CEO الشرق الأوسط " سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ليحمل لقب الرئيس التنفيذي للعام 2023 عن قطاع الطاقة للمرة الثالثة، تقديراً لدوره المحوري الذي يقوم به في الإرتقاء بقطاع التبريد في منطقة الشرق الأوسط وسياساته التنفيذية التي قادت "إمباور" للعالمية، فضلاً عن إسهاماته وجهوده الملموسة مع فرق عمل المؤسسة في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وجرى الإعلان عن ذلك خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط الذي نظمته مؤسسة " آي تي بي للنشر" في فندق جميرا ميناء السلام بدبي مؤخراً. ويعد نيل بن شعفار لذلك اللقب، علامة فارقة تضاف إلى سجل نجاحات "إمباور"، حيث يعد اللقب من بين ضمن أفضل الجوائز المرموقة إقليمياً في هذا المجال في المنطقة.

وتتعدد انجازات سعادة أحمد بن شعفار مع "إمباور"، فخلال السنوات الماضية استطاع بن شعفار تحقيق انجازات مهمة وتاريخية للمؤسسة ومن بينها إدراج "إمباور" في سوق دبي المالي الذي شهد طلباً هائلاً إذ بلغت التغطية الإجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 47 مرة، كما ساهم بنجاج المؤسسة بالاستحواذ على العديد من المشاريع الضخمة في دبي ومن بينها الاستحواذ على حق تشغيل أصول تبريد مطار دبي الدولي والاستحواذ على نخيل وميدان و مدينة دبي الملاحية والكثير حيث وصلت القدرة الموصلة للمؤسسة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد في عام 2023 إذ أصبحت "إمباور" تغطي حصة أكثر من 80% من سوق تبريد المناطق في دبي، بالإضافة الى النتائج المالية المميزة للشركة على مدى الأعوام .

تمكن بن شعفار بجدارته وإمكاناته الهائلة ان يصبح مصدر إلهام المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط. فهو لم يكن فقط من الأشخاص المؤثرين بقوة في الدعوة إلى تطبيق الحلول الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة فحسب، بل كان أيضاً عضواً فعالاً في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية رائدة في مجال التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة. وقد أسهمت رؤيته والتزامه إلى حد كبير في تنفيذ أجندة الاستدامة لدبي والإمارات العربية المتحدة، وساعدت الدولة في تبني أعلى معايير الابتكار والجودة الصديقة للبيئة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" أن نيل اللقب وحصاد كل التقدير العالمي والدولي لإنجازات المؤسسة وفرق عملها ماكانت لتتحقق لولا الرؤية السديدة والملهمة التي أرسى أسسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح دبي منارة العالم في صناعة الطاقة والإستدامة وحماية الموارد الطبيعية والبيئة وخفض الإنبعاثات مؤكدا على أن التقدير الإقليمي والعالمي لـ " إمباور" وفرق عملها محرك آخر يلتحق بباقي محركات الإبتكار والنمو والإزدهار في قطاع تبريد المناطق الذي رسخت فيه المؤسسة مكانتها في الصدارة العالمية ولسنين قادمة بإذن الله.

واختتم قائلاً: "منذ أكثر من 20 عاماً، سعيت جاهداً من أجل توفير الدعم اللازم لصناعة تبريد المناطق. وأنا أتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات ومواصلة دفع هذا القطاع الرائد إلى الأمام من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة خلال السنوات المقبلة".

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