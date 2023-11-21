تعزيزاً لالتزامه بأفضل الممارسات المناخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انضم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" بهدف تعزيز رحلة البنك المستدامة.

و"الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" عبارة عن مبادرة يقودها القطاع المالي لتطوير معيار عالمي منسق لقياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القروض والاستثمارات. ويعد قياس هذه الانبعاثات الممولة خطوة مهمة في رحلة المؤسسة المالية نحو إزالة الكربون.

وقد انضمت أكثر من 430 مؤسسة مالية عبر القارات الست إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون"، مما أتاح الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس قابل للمقارنة.

وبهذه المناسبة قال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يلعب القطاع المالي دوراً مهماً في تعزيز إزالة الكربون من الاقتصاد. ويشكل انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى ’الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون‘ منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة الخاصة بالبنك، مما يتيح التقييم المسؤول والكشف عن البصمة الكربونية لمحافظنا الاستثمارية. وباعتبارنا إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، فإننا حريصون للغاية على تبني مبادرات تعويض الكربون التي تتوافق مع مصالح عملائنا."

يتولى بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. ويتماشى تداول عقود الكربون لبنك الإمارات دبي الوطني مع المبادئ التوجيهية التي وضعها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) ونظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة، مما يوفر الشفافية والمصداقية والمساءلة الكاملة.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق مؤخراً إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل وإعادة تمويل المشروعات، مما يتيح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي، وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي والحد من المشاكل الاجتماعية.

وقد ساهمت جميع هذه المبادرات في تمكين البنك من الفوز بجائزة "أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2023".

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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