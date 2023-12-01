بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل البنوك في المنطقة التي تنجح في تطبيق خدمة "مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة"، أحد حلول "سحابة مايكروسوفت للاستدامة"

التعاون الجديد يمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من بناء منصة رقمية قوية تسعى لتطوير نماذج أعمال ومنتجات مستدامة واكتساب المزيد من المزايا التنافسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاون بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مع شركة مايكروسوفت لتطبيق خدمة "مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة"، وهي أحد حلول "سحابة مايكروسوفت للاستدامة"، وذلك بهدف حفز مسار التحول الرقمي لعمليات البنك المستدامة.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل بنوك المنطقة التي تدمج خدمة "مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة" في مسار الاستدامة الخاص به بنجاح، والتي من شأنها تعزيز الكفاءة عبر تغطية مختلف المجالات، بما فيها الخدمات المصرفية الأساسية، وإعداد نماذج تصوّرية لبيانات الاستدامة، والتحول في آن معاً. وتعزز هذه الخطوة من تعاون البنك المستمر مع مايكروسوفت والرامي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الأطر التعاونية، وتطوير الالتزامات المستقبلية.

وتوفر "خدمة مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة" حلاً قابلاً للتوسيع يوحد ذكاء البيانات ويوفر إدارة استدامة شاملة ومتكاملة وتلقائية للمؤسسات في أي مرحلة من رحلة الاستدامة الخاصة بها. كما يقوم بتشغيل العمليات اليدوية تلقائياً، مما يمكّن المؤسسات من التسجيل والإبلاغ وتقليل الانبعاثات وتأثير المياه أو النفايات بشكل أكثر كفاءة.

وتعد هذه المبادرة خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية بنك الإمارات دبي الوطني في أن يكون المصرف الأكثر ابتكاراً لمتعامليه وموظفيه وكافة أفراد المجتمع. ولطالما كان لممارسات الأعمال المستدامة لدى البنك تأثير مباشر وهادف على المجتمعات التي يخدمها، وهو يواصل تعزيز مركزه الريادي في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة. ويتولى البنك زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون ودعم استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل تعاوننا مع مايكروسوفت علامة فارقة في مسارنا نحو تحقيق الاستدامة، كما أن تطبيق خدمة ’مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة‘ يدل على التزامنا الراسخ بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجيتنا الشاملة وقراراتنا الاستثمارية. ويتماشى إطار عمل التمويل المستدام لدينا مع هذه الخدمة ويمنحنا القدرة للوصول إلى المعلومات اللازمة لإصدار أدوات تمويل مستدام لتمويل وإعادة تمويل المشاريع، ما يدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغير المناخي، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع."

ومن جانبه، قال شريف توفيق، المدير التنفيذي لشؤون الاستدامة في شركة مايكروسوفت: "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لحفز مسار التحول الرقمي لعملياته المستدامة. وسيمكن التطبيق الناجح لخدمة ’مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة‘ البنك من تسجيل الانبعاثات والإبلاغ عنها بكفاءة والمساهمة في تحقيق أهدافه في مجال الاستدامة."

وتعد مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الشريك المصرفي الرئيسي للنسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سينعقد في دبي خلال شهر نوفمبر الحالي، كما أنها مساهم قوي في دعم أجندة الاستدامة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيستعرض جناح بنك الإمارات دبي الوطني في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف COP28 تعاون البنك مع مايكروسوفت، مع إلقاء الضوء على خدمة "مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة" والعديد من المزايا المتنوعة التي توفرها مايكروسوفت لمنصة البنك الرقمية المستدامة.

وباعتباره بنكاً وطناً رائداً، انضم بنك الإمارات دبي الوطني إلى المؤسسات التي وقعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دعماً لمستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050 التي أعلنت عنها الدولة.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.