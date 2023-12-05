أبوظبي: يواصل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، تأكيد التزامه بالتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الفرنسية متعددة الجنسيات "إنجي" (ENGIE) لتطوير الإمكانات المشتركة في مجال الحلول المالية لإزالة الكربون.

وتعتبر "إنجي" من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة والخدمات منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، وتلتزم بتسريع التحول نحو الحياد الكربوني من خلال الحد من استهلاك الطاقة وتوفير حلول أكثر صداقة للبيئة. وتحدّد الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال مؤتمر COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطر التعاون بين بنك أبوظبي الأول وشركة "إنجي" في العديد من المجالات المتعلقة بإزالة الكربون والانتقال إلى استخدام موارد الطاقة المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستشمل مجالات التعاون المشتقات أو الحلول التمويلية المتعلقة بالطاقة والكربون والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والمنتجات الخضراء، وإدارة مخاطر الائتمان في معاملات المشتقات ذات الصلة، وتسهيلات الدفع. ويسهم هذا التعاون في استكشاف طرق جديدة لإتمام المعاملات في المستقبل. أما على صعيد أسواق الكربون، فيتوقع الطرفان الدخول في اتفاقيات للتداول الفوري أو اتفاقيات شراء آجلة طويلة الأمد لأرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة وغيرها من المنتجات البيئية.

وفي هذه المناسبة قال فارون غوجرال، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي" في قسم إدارة الطاقة العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "نفتخر بتعاوننا مع بنك أبوظبي الأول لمنح زخم أكبر لحلول إزالة الكربون؛ حيث تمثل مذكرة التفاهم الموقعة إنجازاً هاماً لقسم إدارة ومبيعات الطاقة العالمية في ’إنجي‘. ويأتي تحالفنا مع بنك أبوظبي الأول ليساهم في تعزيز قدرتنا على المساهمة في ترسيخ التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وبالاعتماد على تنسيق الجهود بين الطرفين، فإننا نلتزم بدعم عملائنا خلال مرحلة إزالة الكربون، في إطار الالتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر استدامةً للجميع".

من جانبه قال سامح القبيسي، رئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "سيكون للحلول المتخصصة التي يتم طرحها، مثل تداول أرصدة الكربون عالية الجودة، دور جوهري في التحول نحو صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً، الأمر الذي يوفر لمختلف القطاعات أدوات عملية لتحقيق أهداف إزالة الكربون. ونجح بنك أبوظبي الأول في ترسيخ مكانته الرائدة من حيث استخدام الأدوات المالية المبتكرة لدعم إزالة الكربون في المنطقة، مرتكزاً في ذلك على خبرته الكبيرة وريادته في قطاع التمويل الأخضر. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع ’إنجي‘ ستسهم في تسريع نمو أنشطة مكتب الكربون الذي أطلقه بنك أبوظبي الأول كجزء من منتجات وخدمات الأسواق العالمية التي نقدمها، مما يدعم تحقيق تطلعات عملائنا نحو تحقيق الحياد المناخي".

وتستفيد الاتفاقية من إمكانات مكتب الكربون المتخصص الذي أطلقه بنك أبوظبي الأول، والذي يقدم خيارات تداول وتمويل الكربون، ويعمل على تسهيل الصفقات الاستراتيجية المتعلقة بالكربون، وتشجيع تطوير أرصدة وتعويضات الكربون عالية الجودة لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار.

ويمثل مكتب تداول الكربون الذي تم إطلاقه في مايو من العام الحالي امتداداً لعروض ومنتجات بنك أبوظبي الأول التي أطلقها للمرة الأولى عام 2021. وتشمل صلاحيات المكتب توفير حلول كربون مخصصة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وعبر شبكة بنك أبوظبي الأول العالمية، وتوفير مصادر لأرصدة الكربون عالية الجودة وإنشائها وتداولها بشكل نشط. وتأتي الشراكة مع إنجي" عقب توقيع البنك في أكتوبر الماضي لاتفاقية مع كل من شركة "بلو كربون" و"مصدر" بهدف تزويد أرصدة الكربون عالية الجودة.

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