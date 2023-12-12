على هامش COP28

المشروع يدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال التقاط الكربون والغاز الحيوي المنبعث من منشأة معالجة مياه الصرف الصحي و دراسة إمكانية تحويل النفايات عن المكبات واستخدامها لإنتاج طاقة متجددة

دبي: أعلنت بلدية دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اليوم، عن خطط لدراسة عدد من المبادرات لإزالة الكربون في دبي من خلال إنشاء محطة لالتقاط الكربون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28). وسوف تسهم هذه الخطوة المهمة في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة خلال المؤتمر، ستقوم المحطة بالتقاط الكربون من موقع تحويل النفايات إلى طاقه في ورسان عن طريق دمج الكربون الذي يتم التقاطه بالهيدروجين الأخضر، والذي يمكن تحويله إلى مصادر طاقة متجددة مثل الميثانول الأخضر. وسيشمل نطاق التعاون إمكانية تحويل النفايات الصلبة عن المكبات من خلال توظيفها في إنتاج وقود اصطناعي مثل وقود الطائرات المستدام.

وبالمناسبة، قال سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تمثل شراكتنا مع مصدر من الرامات التي تدعم مسيرة تطور دبي لتصبح مدينة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والابتكار. ويجسد هذا التعاون التزامنا بالتنمية الحضرية المسؤولة، من خلال تبني أحدث التقنيات البيئية في البنية التحتية لمدينتنا وهو ما يعد أمراً حيوياً لبناء مستقبل أكثر استدامة .

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نتطلع في "مصدر" للتعاون مع بلدية دبي في تطوير حلول فعالة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. ومع النمو المتواصل لقطاعي الطيران والنقل البحري، فإننا ملتزمون بدعم مثل هذه القطاعات كثيفة الانبعاثات من خلال تزويدها بمصادر وقود متجددة تعتمد على الهيدروجين الأخضر لمساعدتها في الحد من الانبعاثات المرتبطة بعملياتها. ومع ختام استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28 والمنعقد في دبي، يأتي هذا المشروع ليقدم نموذجاً عملياً عن حلول الطاقة النظيفة التي تسهم في دفع عجلة التحول في الطاقة ودعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بإقامة تحالف استراتيجي قوي للإشراف على أهداف مذكرة التفاهم وتنفيذها.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات التي تعلن عنها بلدية دبي خلال مؤتمر الأطراف (COP28) بصفتها شريك استراتيجي للمسار. ويشهد المؤتمر حضور ممثلين عن أكثر من 1000 بلدية ومدينة، ويوفر لبلدية دبي منصة عالمية تعرض فيها نموذجها الرائد في التخطيط الحضري أمام الجمهور العالمي.

#بياناتحكومية

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عن بلدية دبي

تتبنى بلدية دبي رؤية استراتيجية هادفة لتصبح بحلول عام 2030 رائدة عالمياً في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة واستدامتها، بحيث تكون دبي المكان الأفضل للزيارة والعيش والعمل. وتحت شعار "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، تسعى بلدية دبي إلى تحقيق رسالتها بتخطيط وإدارة وضمان استدامة دبي، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، وبالبناء على قيمها المؤسسية الرئيسة المتمثلة في التنافسية، والاستباقية، والإيجابية، والمشاركة، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وتستند بلدية دبي في تحقيق ذلك إلى ممكنات أساسية هي بناء مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتخطيط حضري مستدام ومنظومة بنائية متقدمة، وتوفير أنظمة عمل رقمية وتنافسية، واستقطاب كوادر بشرية وأصول معرفية ومادية مستدامة، وتحقيق إدارة متكاملة للصرف الصحي والنفايات، وإرساء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وصولاً إلى إسعاد الناس.

وتشارك بلدية دبي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، كشريك استراتيجي للمسار. وتفرد بلدية دبي جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، ليشكل منصة من الحدث العالمي للتعريف بالالتزامات والمشاريع والمبادرات التي تخصصها بلدية دبي لتعزيز مسارات الاستدامة في دبي ودولة الإمارات ودعم مخرجات العمل المناخي العالمي.

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