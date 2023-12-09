تدعم توجهات الاستدامة واستراتيجية الحياد المناخي 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت بلدية دبي ومجموعة دلسكو، الرائدة في حلول البيئة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة.

وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين، في مجال إدارة النفايات بشكل فعال، بما في ذلك جمعها ونقلها وتحويل 90% منها عن مسار الطمر، حيث يتم تجميع 30 طن من النفايات يومياً من موقع مؤتمر (COP28)، 35% منها قابلة لإعادة التدوير و55% منها يتم تحويلها إلى طاقة.

كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات، والتحول نحو اقتصاد دائري، وذلك لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة بلدية دبي ومجموعة دلسكو في مؤتمر الأطراف "كوب28" المناخي الأكبر من نوعه عالمياً والذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، حيث تهدف المدينة إلى عرض التزامها بممارسات إدارة النفايات المستدامة.

ويجسد توقيع الاتفاقية التزام الطرفين بإنشاء تحالف استراتيجي قوي وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة، وذلك من خلال دمج جهودهما المؤسسية وتعزيز شراكة تعاونية تتوافق مع أهدافهما وخططهما الاستراتيجية.

دبي في طليعة مدن المستقبل المستدامة

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة قد ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الريادة في المجال البيئي ومساهمته في تنفيذ استراتيجيتنا في مجال النفايات

وقال سعادته: "الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم بناء اقتصاد مستدام يعكس رؤية دولة الإمارات، حيث تجمع بين قوى وموارد الحكومة وروح الابتكار والفعالية لدى القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الوطنية بطريقة فعّالة. تلك الشراكة ليست مجرد تعاون، بل هي استثمار استراتيجي يدفع تمويل وتنفيذ مشاريع ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة، وفقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتعزز هذه الشراكة المرونة والتناغم الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النجاح. وهي ركيزة أساسية لتحقيق استدامة مستقبل عنوانه الابتكار والتقدم."

وأضاف: "التعاون مع شركة دلسكو خطوة استراتيجية لبلدية دبي، وتجسد سعينا الحثيث لجعل دبي أكثر استدامة على كافة الصعد. وتحويل النفايات إلى مصدر حيوي للطاقة من شأنه تعزيز المجال البيئي بما ضمن مجال الاستدامة، والمساهمة بشكل جوهري في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومعاً نعمل نحو مستقبل حيوي ومستدام.

وتتضمن مذكرة التفاهم توجه بلدية دبي ومجموعة دلسكو بتنفيذ مشاريع استراتيجية لجمع وتحويل النفايات بشكل فعال، حيث ستلتزم دلسكو بمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي لدعم أصحاب المزارع في الدولة من خلال توزيع الأسمدة ومحسنات التربة لتنمية الموارد الطبيعية والزراعية، بالإضافة إلى استخدام السماد للمسطحات الخضراء في الإمارة، إضافة إلى توفير حاويات مخصصة لفصل وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والأوراق وغيرها، وتوريدها إلى منشآت متخصصة بغرض إعادة تدويرها.

تزامن

وصرح ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: "تمثل الشراكة الاستراتيجية مع بلدية دبي، التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إنجازاً نوعياً يأتي في إطار التزامنا الدائم بدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول العام 2050. ومع التفاني الراسخ بالحلول البيئية والشراكة طويلة الأمد مع بلدية دبي، يأتي هذا التعاون منسجماً مع سعينا المتواصل لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري. ومن خلال تنفيذ استراتيجية إدارة النفايات الشاملة والمستدامة، سنتولى إدارة النفايات بكافة مراحلها عبر مرافق لوجستية مستدامة ومخصصة، وذلك من خلال العديد من منشآت المعالجة والتي تتضمن منشأة دلسكو الخاصة باستعادة المواد، فضلاً عن الاستفادة من مرافق بلدية دبي الخاصة بتحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج السماد العضوي من المخلفات، بهدف تعزيز جهود تحويل النفايات بعيداً عن المكبات. وتأتي هذه المبادرة النوعية لتظهر مدى التزامنا المشترك بالريادة البيئية وتسلط الضوء على التزامنا بالابتكار والاستدامة، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر اخضراراً".

‏ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سلسلة المبادرات التي تنجزها بلدية دبي على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" كشريك استراتيجي للمسار في المؤتمر الذي وجّه الدعوة إلى أكثر من 1,000 بلدية ومدينة لحضوره، حيث تعرض أمام جمهوره العالمي النموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات كمثال يحتذى به لتخطيط وتصميم وبناء مجتمعات المستقبل الحضرية المستدامة.

#بياناتحكومية

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عن بلدية دبي:

تتبنى بلدية دبي رؤية استراتيجية هادفة لتصبح بحلول عام 2030 رائدة عالمياً في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة واستدامتها، بحيث تكون دبي المكان الأفضل للزيارة والعيش والعمل. وتحت شعار "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، تسعى بلدية دبي إلى تحقيق رسالتها بتخطيط وإدارة وضمان استدامة دبي، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، وبالبناء على قيمها المؤسسية الرئيسة المتمثلة في التنافسية، والاستباقية، والإيجابية، والمشاركة، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وتستند بلدية دبي في تحقيق ذلك إلى ممكنات أساسية هي بناء مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتخطيط حضري مستدام ومنظومة بنائية متقدمة، وتوفير أنظمة عمل رقمية وتنافسية، واستقطاب كوادر بشرية وأصول معرفية ومادية مستدامة، وتحقيق إدارة متكاملة للصرف الصحي والنفايات، وإرساء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وصولاً إلى إسعاد الناس.

وتشارك بلدية دبي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، كشريك استراتيجي للمسار. وتفرد بلدية دبي جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، ليشكل منصة من الحدث العالمي للتعريف بالالتزامات والمشاريع والمبادرات التي تخصصها بلدية دبي لتعزيز مسارات الاستدامة في دبي ودولة الإمارات ودعم مخرجات العمل المناخي العالمي.

نبذة عن مجموعة دلسكو

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: دلسكو لحلول الأفراد، و دلسكو للحلول البيئية، و باريسيما و «أدفانس جلوبال ريكروتمنت» (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول الأفراد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.