دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلدية دبي عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركتي بيسكس كونستراكت وهيتاشي زوسن انوفا ايه جي، على هامش مشاركة البلدية في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP28).

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تعزيز التعاون الفعّال بين الأطراف في ميدان التدريب، وتبادل الخبرات، والمشاركة في المؤتمرات والزيارات الميدانية، حيث يأتي هذا التحالف الاستراتيجي في سياق رفع التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتسعى الاتفاقية لتحقيق أهداف بلدية دبي الاستراتيجية في ميدان الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز التعاون بين الطرفين في قضايا التدريب وتبادل الخبرات. وذلك من خلال المشاركة الفعّالة في المؤتمرات والزيارات الميدانية على مواقع العمل.

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عن بلدية دبي:

تتبنى بلدية دبي رؤية استراتيجية هادفة لتصبح بحلول عام 2030 رائدة عالمياً في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة واستدامتها، بحيث تكون دبي المكان الأفضل للزيارة والعيش والعمل. وتحت شعار "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، تسعى بلدية دبي إلى تحقيق رسالتها بتخطيط وإدارة وضمان استدامة دبي، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، وبالبناء على قيمها المؤسسية الرئيسة المتمثلة في التنافسية، والاستباقية، والإيجابية، والمشاركة، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وتستند بلدية دبي في تحقيق ذلك إلى ممكنات أساسية هي بناء مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتخطيط حضري مستدام ومنظومة بنائية متقدمة، وتوفير أنظمة عمل رقمية وتنافسية، واستقطاب كوادر بشرية وأصول معرفية ومادية مستدامة، وتحقيق إدارة متكاملة للصرف الصحي والنفايات، وإرساء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وصولاً إلى إسعاد الناس.

وتشارك بلدية دبي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، كشريك استراتيجي للمسار. وتفرد بلدية دبي جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، ليشكل منصة من الحدث العالمي للتعريف بالالتزامات والمشاريع والمبادرات التي تخصصها بلدية دبي لتعزيز مسارات الاستدامة في دبي ودولة الإمارات ودعم مخرجات العمل المناخي العالمي.