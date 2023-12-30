المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن إبرام شراكة مع بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود قطاع الطاقة في مملكة البحرين لتكون شريكاً استراتيجياً للنسخة الثانية من المنتدى المقرر إقامته في الفترة من 8 ولغاية 9 يناير 2024 في المنامة.

وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة والقرار وعدد من الشخصيات المتخصصة في مجالات التنمية والاستدامة يتقدمهم سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بهدف الترويج للعمل المناخي ودعم الجهود الإقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية مع التركيز على "تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ".

وتأتي شراكة بابكو إنرجيز مع المنتدى لتعزز مكانة المجموعة ودورها المحوري في جهود مواجهة تحديات العمل المناخي باعتبارها في صدارة الشركات الرائدة في مجال تبني الطاقة النظيفة وتضطلع بدور رئيسي في إعادة صياغة مستقبل قطاع الطاقة في المملكة عبر حزمة من الأهداف الوطنية للوصول الى الحياد الكربوني الصفري.

وسيشارك الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس في المنتدى كمتحدث رئيسي أمام أكثر من 500 صانع قرار وخبير استدامة، وسيحظى المؤتمر بالعديد من المناقشات رفيعة المستوى حول التحول الى الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة والتمويل الكبير اللازم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمقابلة أهداف الحياد الكربوني الصفري.

وبهذه المناسبة، أكد السيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة حرص بابكو إنرجيز على تقديم الدعم والمشاركة في تعزيز قضايا التنمية والاستدامة بمختلف عناوينها المرتبطة بالطاقة النظيفة ومواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك من منطلق الالتزام بدعم المبادرات المستدامة داخل قطاع الطاقة، موضحاً أن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعد بمثابة المنصة الرائدة لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار المبتكرة للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني التي تلتزم بها مملكة البحرين، كما يوفر فرص حقيقية للتعاون والشراكات مع رواد الاستدامة في المنطقة بما يعزز الوعي بأهميتها وضرورة إجراءات فعالة لتحقيقها.

بدورها، أضافت السيدة ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المنظم والمؤسس للمنتدى بالقول "نحن مسرورون بترحيب بابكو إنرجيز كشريك للمنتدى بالنسخة الثانية. إن دعم المجموعة لجهودنا لا يقدّر بثمن، خاصة وانها تنصب في سبيل تعزيز العمل المناخي وزيادة الوعي بالتحول الى الطاقة النظيفة والذي لن يكون سهلاً على الإطلاق. ونتطلع قدماً الى ابراز معارف وتجارب فريق بابكو إنرجيز بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس في المنتدى والاستفادة من مركزها الفريد كرائدة تزويد الجيل القادم من الطاقة لمساعدة الشركات الأخرى على التخطيط وتسريع خطى تحولهم نحو الحياد الكربوني الصفري".

ويدعم المنتدى مجموعة من الشركاء الملتزمين بدعم العمل المناخي الإقليمي، وتضم قائمة الشركاء في المنتدى: الشركاء الرئيسيين: ABC بنك وشركة انفراكورب. الشركاء الاستراتيجيين: بنك ستاندرد تشارترد وصندوق العمل (تمكين). شركاء المنتدى: شركة "اي بي ام تيرمينالز البحرين" والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، شركة الزعبي وشركاه، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين الناقل الرسمي: طيران الخليج. الشركاء الإعلاميين: BFT Media، اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، و "أو جي إن".

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