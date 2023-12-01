العارضي: التصدي لتغير المناخ هو تحدٍ عالمي، وللقطاع الخاص دور واضح في تمويل مسار إزالة الكربون

الاستثمار أُطلق بشراكة مع "ممتلكات" المستثمر اساسي

ستستفيد هذه المنصة من ريادية انفستكورب والتزامها حيال الاستدامة وحماية المناخ عبر تقديم الرساميل والخبرة للشركات التي تعمل على إزالة الكربون ومواجهة تغيّر المناخ

نيويورك - أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، إطلاق منصتها الاستثمارية الجديدة العاملة في مجال الحلول المناخية، وذلك بدعم من شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، ومؤسسات أخرى مقرها البحرين. وستستفيد المنصة التي تم إطلاقها حديثاً من الشبكة العالمية للشركة وخبرتها القطاعية العميقة لتحديد فرص استثمار رأس المال الخاص في الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات والتكنولوجيا التي تدعم إزالة الكربون ومعالجة آثار تغير المناخ.

يتمثل الهدف الشامل لمنصة الاستثمار في مجال حلول المناخ في تسريع التحول العالمي إلى اقتصاد خالٍ من الكربون مع التركيز على اعتماد وتوسيع نطاق انتشار الحلول المناخية المثبتة تجارياً والتي لديها القدرة على تحويل الصناعات عبر أربع مسارات تأثير رئيسية: إدارة الكربون، المباني، النقل، الأغذية والزراعة. وفقا لانفستكورب، ينبع أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية الاستثمار أيضًا من الإدراك أن توسيع النطاق التجاري لهذه الحلول سيتيح توفير منتجات وخدمات إزالة الكربون التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع وبأسعار جذابة لبلدان جنوب الكرة الأرضية. ومن خلال القيام بذلك، ستساعد المنصة المنطقة على إدارة وتخفيف تحديات تغير المناخ التي تؤثر على المنطقة بشكل غير متناسب، مع تسريع تخفيضات الانبعاثات العالمية بشكل عام

وستجري المنصة استثمارات في الشركات الخاصة التي يكون نموّها قد بلغ "نقطة انعطاف"، أي إنها نضجت وتخطت العديد من المخاطر التي تواجه العمل في بداياته، وباتت تركز على الإدارة الناجحة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع. ولا شك في أن سجل انفستكورب الحافل في استثمارات الأسواق المتوسطة والشبكة العالمية المتطورة للشركة يجعلان المنصة الجديدة في وضع مثالي لدعم الشركات في خططها التوسعية.

من جهته، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب: «يمثل التصدي لتغير المناخ تحدياً عالمياً، وللقطاع الخاص دور واضح يؤديه في تمويل مسار إزالة الكربون. وإلى جانب التأثير الإيجابي الطويل المدى على البيئة، نعتقد ان هناك فرصاً حقيقية وملموسة للمستثمرين لاستهداف عائدات مرتفعة من خلال الاستثمار في المناخ. انسجاماً مع تاريخنا كشركة رائدة ومبتكرة في مجال الاستثمار البديل، فقد أطلقنا هذه المنصة لأننا أدركنا إمكانات النمو في هذا المجال ونعتقد أنه يمكننا الاستمرار في النجاح من خلال فعل الخير".

وأضاف: "نحن فخورون بإطلاق منصة الاستثمار في حلول المناخ الخاصة بنا عشية انعقاد مؤتمر COP-28، في وقت حرج يجتمع فيه قادة العالم والشركات العالمية والإقليمية وعامة الناس لاستكشاف آفاق الحلول المناخية. وتشير استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف هذا العام إلى مدى استعداد المنطقة لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، فيما نأمل جميعاً أن يكون المؤتمر واحداً من أهم مؤتمرات COP منذ اتفاق باريس".

عن ذلك، قال الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب ريشي كابور: "إن العمليات الاستثمارية في انفستكورب التي تطورت على مدى أربعين عاماً من تاريخنا، وخبرتنا العالمية في الاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم التي يقودها مؤسسوها، والتزامنا وقيادتنا في مجال المناخ والاستدامة، ووجودنا الفريد في منطقة الخليج التي تعتبر احدى المناطق الحيوية لتحول الطاقة وتغير المناخ، ستكون مفاتيح نجاحنا. ويسعدنا جداً أن نتشارك مع "ممتلكات" كمستثمر أساسي والأول بين مجموعة كبيرة من المستثمرين نأمل انضمامهم بينما يلتفت العالم إلى الاستثمار في الحلول المناخية لمواجهة التحديات المستمرة واغتنام فرصة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل، وتستهدف عائدات جذابة للغاية معدلة حسب المخاطر على المدى الطويل".

سيقود جيمس سوكاس، الذي انضم إلى انفستكورب في وقت سابق من هذا العام كمدير المنصة بصفته رئيساً لـ"حلول المناخ" Climate Solutions. وهو سبق أن كان مديراً إدارياً في شركة "بلاكستون" Blackstone، حيث أدار وقاد تعاملات وصفقات النمو والاستحواذ في قطاعَي البرمجيات والتكنولوجيا، بما في ذلك فئة الحلول المناخية الناشئة. وكان مستثمراً نشطاً في مجال النمو لأكثر من عشرين عاماً في شركات استثمارية واستشارية رائدة.

قال جيمس سوكاس إن "المناخ هو التحدي الأكبر في العالم، وبالتالي أحد أهم مواضيع الاستثمار الطويل الأجل اليوم. إن النجاح في التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة سيتطلب رأس المال والابتكار والالتزام من جانب القطاع الخاص. وتعتقد انفستكورب أن قادة الاستثمار العالميين يجب أن يضطلعوا بدور محوري في تمويل وتوسيع نطاق الحلول المناخية الضرورية. وأنا بالتأكيد فخور بقيادة هذه المبادرة الجديدة المهمة للشركة".

سوف يتطلب النجاح في إزالة الكربون وتخفيف التحديات المناخية الحالية منتجات وخدمات وتقنيات وتحليلات جديدة، علماً أن العديد منها لا يزال في المراحل الأولى من الانتشار التجاري. وسوف تتطلب إزالة الكربون، كذلك، من كل قطاعات الاقتصاد العالمي رؤوس أموال ضخمة تقدَّر بنحو 9.2 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية حتى عام 20501. وسوف تحتاج الشركات الرائدة الناشئة إلى التمويل والدعم التشغيلي لتتوسع بسرعة وتحقق أهداف خفض الانبعاثات والاستجابة لتسارع وتيرة التغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، ستسعى العديد من الشركات القائمة التي لا تركز بشكل مباشر على حلول المناخ إلى الحصول على رأس المال والخبرة لإعادة وضع حلول أو إعادة هيكلة حلولها أو خدماتها القائمة للتعامل مع مسألة إزالة الكربون والأسواق التي تحركها التغيرات المناخية.

يعتمد إطلاق منصة حلول المناخ على التزام انفستكورب بالاستدامة، من خلال القيام باستثمارات ذات قيمة مضافة من حيث توسيع حجم الشركات المستدامة ذات مستوى الأداء العالي، وتحقيق تأثير اجتماعي أكبر، وتوظيف الموارد ورأس المال لتسريع عملية إزالة الكربون داخل الشركة وعبر محافظ استثمارات انفستكورب العالمية. وقد حصلت انفستكورب مؤخراً على اعتراف مجلة "فوربز الشرق الأوسط" بتصنيف الشركة ضمن قائمة أفضل 10 شركات رائدة في مجال الاستدامة في عالم الاستثمار. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت انفستكورب رعايتها للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ("كوب 28") الذي يُعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكور نحو48 مليار دولار أميركي. تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية في مكاتبها.

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