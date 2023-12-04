تحالف يضم مشاركين من الإمارات والعالم

"تريليون نحلة" تجمع الجهات والمنظمات التي تسعى لحماية المُلقِّحات

تهدف المبادرة إلى استقطاب ملياري شخص وجمع مليار دولار لتعزيز الاستدامة

يجسد التزام مدينة إكسبو دبي بقيادة العمل الجماعي والحفاظ على البيئة

دبي: كشفت مدينة إكسبو دبي يوم الاثنين مع عدد من المؤسسين عن حملة "تريليون نحلة" – وهي مبادرة عالمية لحماية النحل عبر زيادة الوعي وجمع التمويل لدعم جهود حماية المُلقِّحات في جميع أنحاء العالم.

والحملة هي استمرار لجهود مبادرة "بي ذا تشينج" التي أسستها شركة "بانغايا" (PANGAIA) لجمع الأفراد والشركات والمنظمات، بهدف استقطاب أكثر من ملياري شخص، وجمع مليار دولار أمريكي لدعم المشاريع التي تحافظ على النحل وتحمي الموائل وتعزز التنوع البيولوجي.

وأعلن عن الحملة في تيرا - جناح الاستدامة بمدينة إكسبو ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب28"، بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وممثلين عن الجهات المشاركة في تحالف "تريليون نحلة" (في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمنهم سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة (ون هايف)، وفهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات لمجموعة "جي42"، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وفاديم موتليك، الرئيس التنفيذي لشركة "لاجارديه ترافيل ريتيل الإمارات"، وليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة وأرماند أرتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى المواطنين العالميين.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "النحل من المُلقِّحات الهامة لأنظمتنا البيئية والغذائية وله دور محوري في التحدي الكبير لمواجهة تغير المناخ. نحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بالعيش في وئام مع الطبيعة، والمساهمة في إشراك الناس في جميع أنحاء العالم ورفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية، بما في ذلك أهمية النحل في الحفاظ على كوكب متوازن ومرن. يسعدنا أن نكون مؤسسين مشاركين في تحالف "تريليون نحلة"، وأن نكون جزءًا من الحراك العالمي "بي. ذا. اتشينج".

وأضافت "لدينا جميعًا مسؤولية مشتركة لرعاية كوكبنا، وهذه المبادرة تجمع أصحاب الرؤى من الأفراد والشركات والمنظمات للدفع باتجاه جملة واسعة من الإجراءات الإيجابية. معًا، لدينا القدرة على تغيير المسار وضمان مستقبل نابض بالحياة حيث نحمي المُلقِحات ويزدهر كوكبنا.

وقالت إيفا كروس، الرئيس التنفيذي للمشاركة العالمية في بانغايا: "يشرفنا ويسعدنا الدعم القوي الذي قدمه الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وإرادة فريق "كوب28" لجعل أجندة الطبيعة في قلب المحادثات العالمية بشأن المناخ، ولن نصل إلى صافي الصفر دون عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة على نطاق غير مسبوق. وباعتبارهم حراس الطبيعة، يحتاج النحل والمُلقِحات إلى الحماية لإطلاق سلسلة التفاعلات الإيجابية وتفعيل الحلول المناخية القائمة على الطبيعة."

إن دور مدينة إكسبو في تحالف "تريليون نحلة" (Trillion Bees)، ومشاركتها في مبادرة "بي. ذا. اتشينج" (Bee The Change) يندرج ضمن التزامها المستمر بحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها، ويتجسد في استراتيجية الاستدامة الواسعة النطاق للمدينة.

وبصفتها ضمن مؤسسي تحالف "تريليون نحلة" (Trillion Bees)، تستضيف مدينة إكسبو عددًا من فعاليات "بي. ذا. اتشينج" (Bee The Change) الجذابة خلال مؤتمر المناخ "كوب28".

فن الأوريغامي (طي الورق)

3-12 ديسمبر

في موقع مميز في المنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ "كوب28" ومع نسخة صغيرة في المنطقة الزرقاء، سيقدم كل من "بي. ذا. اتشينج" (Bee The Change) و"بي.إيه. إن. جي. إيه. أي. إيه" (PANGAIA) تركيبًا فنيًا يصور سربًا من النحل ابتكرته فنانة الأوريغامي المشهورة عالميًا ليوني برادلي. يدعو العمل الفني التفاعلي، الزوار والمشاركين في مؤتمر المناخ "كوب28" إلى كتابة تعهدهم تجاه الطبيعة على الورق وإضافته إلى العمل الفني لتجسيد كيف يمكن للعمل الجماعي أن يحدث تغييرًا إيجابيًا.

عرض الفيلم الوثائقي "بي. ذا. اتشينج" (Bee The Change)

5 ديسمبر، من السادسة إلى الثامنة مساءً

مدرج المنطقة الخضراء

يعرض الفيلم الوثائقي "بي. ذا. اتشينج" (Bee The Change) من إخراج المخرجين جوش وريبيكا تيكل الحائزين على جوائز، والمعروفين بفيلمهما الوثائقي الذي يركز على البيئة، مدرج الألفية في دبي وهو فيلم مُلهم حيث يستكشف الدور الأساسي للنحل في الحفاظ على البشرية، وكيف يمكننا جميعًا أن نلعب دورًا في تجديد الطبيعة والنحل في جميع أنحاء العالم.

حملة "بي. ذا. اتشينج" (Bee The Change) للمواطنين العالميين ينظمها تحالف "تريليون نحلة" (Trillion Bees)، ويشارك في استضافتها مدينة إكسبو دبي.

9 ديسمبر، الواحدة والنصف ظهراً إلى الثالثة عصراً، و 10 ديسمبر، من الثانية والنصف إلى الرابعة عصراُ

قاعة تيرا

تتيح تيرا فرصة لزوار المنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ "كوب28" لمعرفة المزيد عن تحالف "تريليون نحلة" (Trillion Bees) ومبادرة "بي. ذا. اتشينج" (Bee The Change) حيث يستمع الحاضرون من الشركات والمنظمات التي تدعم المهمة من العلماء عن دورنا في مواجهة فقدان التنوع البيولوجي وإعادة المُلقِحات.

#بياناتحكومية

-انتهى-