أبوظبي: في إطار جهوده لتحفيز مسار التمويل المستدام، وتسريع وتيرة المبادرات لمواجهة تحديات تغير المناخ، استضاف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فعاليات منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية حول المالية الإسلامية المستدامة في أبوظبي يومي 27 و28 نوفمبر 2023.

وتمثلت هذه الفعاليات في المنتدى العالمي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية حول المخاطر والفرص والمبادرات المتعلقة بالاستدامة، واجتماع الطاولة المستديرة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ( سيبافي) بشأن تمكين الممارسات المستدامة والعمل المناخي في التمويل الإسلامي، وحلقة نقاشية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بشأن تضمين مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئ الاستدامة في عملية اتخاذ القرار الشرعي.

شارك في الفعاليات، مسؤولون وخبرا ء ومختصون من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وهيئات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى مسؤولين من مصرف الإمارات المركزي وممثلي البنوك وشركات التمويل والتأمين العاملة في الدولة، حيث وفرت هذه الفعاليات منصة عالمية لمناقشة التأثير العالمي لتغير المناخ ووسائل ومتطلبات مواجهة التحديات والفرص المرتبطة بدعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة وتوسيع نطاق التمويل المستدام على مستوى العالم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ– قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في كلمة افتتاح هذه الفعاليات، حرص دولة الإمارات على مواجهة تحديات التغير المناخي ودمج الاستدامة في النظام المالي الكلي ودفع عجلة التنمية المستدامة على النطاق العالمي. وقال: نثمن الشراكة والتعاون مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم.

في ختام أعمال فعالياتها، أكدت منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية على الالتزام بتطوير التمويل المستدام بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، ويُسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة.

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