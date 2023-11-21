في إطار تعزيز التزامه بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقديم أول تسهيل تمويلي مرتبط بالاستدامة لرأس المال العامل لمجموعة شلهوب، في خطوة استراتيجية تؤكد الأهمية المتزايدة للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط. وهذا التمويل ثنائي الأوجه والأول من نوعه للمجموعة، لا يسلّط الضوء على التزام كلا المؤسستين بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فحسب، بل يرسي أيضاً معياراً جديداً للتمويل المستدام في المنطقة.

ويتمحور منتج التمويل المستدام المبتكر هذا حول مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تغطي نطاق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأكمله، بما يتجاوز تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وقد حصلت مجموعة شلهوب، المعروفة بتبنّيها إطار عمل قوي للاستدامة، على المصادقة على مبادرتها للأهداف المستندة إلى العلم والتي تمتد لعشر سنوات، وتهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير وتمهيد الطريق للوصول إلى صافي الصفر الكربوني بحلول عام 2040. ويتضمّن التسهيل التمويلي أيضاً مؤشرات أداء رئيسية اجتماعية ومؤسسية، مع تركيز خاص على تمثيل المرأة في القيادة العليا للمجموعة، ومعدّل الاستجابة لبطاقة أداء الموردين في مجال الاستدامة. كما وتُظهر هذه الخطوة الرائدة عمق التزام مجموعة شلهوب بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فضلاً عن أنها تمثل سابقة بالنسبة للشركات الأخرى في المنطقة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "تمثل هذه الصفقة شهادة قوية على التزام المشرق المستمر بالتمويل المستدام والمرتبط بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ونحن سعداء جداً بدعم مجموعة شلهوب في مسيرتها الخاصة بالاستدامة، وواثقون بأن ربط تسعير هذا القرض بأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية سيشجّع المزيد من الشركات على الاهتمام بالممارسات المستدامة بشكل أكبر. ويمكن للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة أن تلعب دوراً هاماً كحافز قوي يدفع الشركات في المنطقة إلى مواءمة عملياتها مع معايير الاستدامة العالمية والعمل على إحداث تغيير ملموس".

من جانبه، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "تمثل منتجات التمويل المبتكرة المرتبطة بالاستدامة، كهذا المنتج الذي نقدّمه لمجموعة شلهوب، مستقبل التمويل، كما أنها لاعب محوري في المشهد الاقتصادي اليوم. وتدعم هذه الحلول التوجهات البيئية كما أنها تقدّم للشركات مساراً استراتيجياً للتوافق مع معايير الاستدامة العالمية، الأمر الذي يترك تأثيراً مضاعفاً على التغيير الإيجابي المنشود في جميع أنحاء المنطقة. ونحن فخورون جداً بتعاوننا مع مجموعة شلهوب في أول تسهيل تمويلي مرتبط بالاستدامة لرأس المال العامل، والذي يسلّط الضوء على التزام المجموعة بالاستدامة، ويشكّل نموذجاً يحتذى به لجميع الشركات في الشرق الأوسط".

بدوره، قال باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب: "يأتي أول تسهيل تمويلي مرتبط بالاستدامة لنا كنقطة انطلاق لشراكتنا مع المشرق. ونحن فخورون جداً بهذا التعاون الذي يتماشى مع التزامنا طويل الأمد بالاستدامة، ومع أهدافنا المتمثلة في تحقيق صافي الصفر الكربوني. ويسرّنا التأكيد أنّ جهودنا لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق تأثير بيئي واجتماعي إيجابي تكمن في صميم استراتيجياتنا. وسوف نعمل من خلال هذا التمويل المرتبط بالاستدامة، على تعزيز مستويات المساءلة في مجموعتنا، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلّب جهوداً جماعية متضافرة".

هذا وتتجسد جهود مجموعة شلهوب والتزامها بتحقيق الاستدامة باعتبارها شركة رائدة في تجارة التجزئة للمنتجات الفاخرة في المنطقة، من خلال شراكاتها القوية مع مورّدي علامات تجارية مرموقين على صعيد عالمي، وانتشارها في أهم مواقع البيع بالتجزئة، وبنيتها التحتية اللوجستية الفعّالة، واستراتيجيتها متعددة القنوات التي تمتاز بأسلوب تفكير تقدّمي يرقب المستقبل. إلى ذلك، تستثمر المجموعة بشكل استراتيجي في العلامات التجارية ونماذج الأعمال الجديدة وتكنولوجيا البيع بالتجزئة والتوسع الجغرافي في مناطق جديدة.

ويتجلّى التزام المشرق بالتمويل المستدام في هدفه الطموح لتوفير 30 مليار دولار من التمويلات المرتبطة بالاستدامة بحلول عام 2030. وفي سياق هذا الهدف، قام البنك بالفعل بخطوات كبيرة حتى الآن، إذ وفّر تسهيلات تمويلية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لمشاريع ترتبط بالمياه.

وإدراكاً منه لأهمية التمويل المرتبط بالاستدامة في مختلف الصناعات، يهدف المشرق إلى زيادة الوعي بشكل أوسع بين المصنّعين وتجار التجزئة والشركات. ويواصل البنك، استناداً إلى تاريخه الغني الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، الابتكار ورفع سقف ومعايير الخدمات المصرفية. كما يستمر البنك بلعب دور مهم في إطار التزامه بمساعدة عملائه على إيجاد أفضل الطرق التي تمكنّهم من تحدي اليوم، لا سيما مع تواجده في أهم المراكز المالية حول العالم.

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولا زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميّز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدّم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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مجموعة شلهوب

على مدى أكثر من ستة عقود، كانت وما زالت مجموعة شلهوب شريكاً رائداً وأحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط. وفي إطار سعيها للتميّز في مجال "التجزئة الهجينة"، قامت المجموعة بتعزيز خدمات التوزيع والتسويق لديها عبر محفظتها المكوّنة من 8 علامات تجارية مملوكة، وأكثر من 300 علامة تجارية عالمية ضمن فئات الرفاهية والجمال والأزياء وفن العيش أو الـ art de vivre. ومؤخراً، عملت المجموعة على توسيع مظلّتها لتشمل فئات جديدة بما فيها الساعات والمجوهرات والنظارات.

تضع مجموعة شلهوب عملاءها على رأس أولوياتها، وذلك ضمن جهودها المستمرة في التجديد والابتكار لتقديم تجارب فاخرة في أكثر من 750 متجراً للبيع بالتجزئة، وعبر الإنترنت، ومن خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة، كلّها قنوات متعددة تعمل نحو هدف رئيسي واحد ألا وهو رضا العملاء.

اليوم، تضمّ مجموعة شلهوب حوالى 15000 من المواهب والخبراء المحترفين عبر ثماني دول مختلفة، حيث ساهمت جهودهم المتماسكة في حصول المجموعة على شهادة أفضل بيئة للعمل من قبل منظمة "جريت بليس تو وورك" في بلدان عدة.

وحرصاً منها على مواصلة رحلة الابتكار دائماً كما اليوم، أطلقت مجموعة شلهوب برنامج "ذا جرين هاوس"، وهو ليس مركز للابتكار فحسب، بل منصة حاضنة ومسرّعة أعمال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة على صعيد المنطقة والعالم. وتعدّ هذه المبادرة من المبادرات العديدة التي أطلقتها المجموعة لإعادة ابتكار هويتها ومواكبة أحدث التوجهات، مدفوعة بتفكير مستقبلي مبدع. كما قامت المجموعة بتضمين الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالها، مع تأكيد التزامها تجاه الأفراد والشركاء والكوكب، كونها عضواً فاعلاً في "مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" وأحد الموقّعين على "مبادئ تمكين المرأة".