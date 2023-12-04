يقوم برنامج التمويل الإسلامي العالمي بتشكيل اتحاد فريد متعدد الأطراف، يتألف من مدراء / مستشارين في قياس النتائج والتأثير، وشركاء حكوميين وغير حكوميين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا لتوسيع نطاق التمويل المختلط ودمج دعم التمويل الإسلامي لمشاريع المناخ والطبيعة والتنمية

تم الإعلان حديثاً عن إنشاء لجنة استشارية لقيادة مستقبل المبادرة، تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين ومنهم الصندوق العالمي للطبيعة، وجامعة عجمان، وبنك HSBC، وبنك ستاندرد تشارترد، وهيئة الأوراق المالية الماليزية، وشركة سيمونز آند سيمونز

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة وجامعة عجمان - مركز التميز في التمويل الإسلامي (AU-CEIF)، بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، الجمعية الخيرية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن التقدم المحرز في المبادرة المالية العالمية، البرنامج العالمي للتمويل الإسلامي (GIFP) لمشاريع المناخ والطبيعة والتنمية. وكشفوا النقاب عن أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة حديثًا للبرنامج. ويهدف البرنامج إلى تصميم خارطة طريق ومسار لتوفير حل تمويلي مختلط يزيد من استخدام رأس المال الإسلامي العام والخاص لإنشاء (وتمويل) حلول قائمة على الطبيعة (قابلة للتمويل)، خاصة فيما يتعلق بالمناخ والطبيعة. يبلغ حجم التمويل الإسلامي العالمي المستهدف المبدئي 1.5 مليار دولار أمريكي، مع العمل على تحقيق هدف طويل المدى للمساعدة في جمع ما بين 30 إلى 100 مليار دولار أمريكي من رأس المال الإسلامي كل عام، وسيبدأ التنفيذ التدريجي بحلول الربع الرابع من عام 2024.

تم الإعلان عن هذه المبادرة الأولى من نوعها، والتي نشأت من الجنوب العالمي، خلال فعالية رفيعة المستوى، تم تنظيمها في المنطقة الزرقاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بعنوان "جمع التمويل الإسلامي من أجل المناخ والطبيعة". استعرضت هذه الفعالية فرصة التمويل الإسلامي أمام صناع القرار العالميين والقادة الماليين ومندوبي المناخ في الجناح الوطني للدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في يوم التمويل.

إن حماية الكوكب والبيئة، بما في ذلك إدارة المناخ والتكيف معه، تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف العليا للمبادئ الإسلامية. وبتمثيل التمويل الاسلامي لأكثر من 3 تريليون دولار من الأصول المالية على مستوى العالم، بالتالي فهو يعد شريك طبيعي لأجندة الاستدامة. ويمكن أن يساعد في تحويل تدفقات رأس المال نحو الأنشطة البشرية التي تحمل تأثيرًا إيجابيًا على البيئة والمجتمع، وبعيدا عن الأنشطة ذات التأثير السلبي. ومع ذلك، فقد قُدرت قيمة المشاركة في التمويل الإسلامي المستدام بمبلغ 100 مليار دولار فقط بين عامي 2010 و2020، مما يكشف عن الحاجة الملحة لتحديد العوائق التي حالت دون التآزر الطبيعي بين التمويل الإسلامي وأجندة الاستدامة والتغلب عليها.

تتبع معظم المبادرات الموجهة نحو المناخ والطبيعة في الجنوب العالمي عادةً تصميمًا تقليديًا لا يشمل رأس المال الإسلامي، أو تكون محدودة الحجم والتأثير، أو تفتقر إلى هياكل مالية متطورة.

تم تصميم برنامج التمويل الإسلامي العالمي لاغتنام هذه الفرصة ومعالجة فجوة التمويل ذات الطبيعة الحرجة من خلال تفعيل آليات التمويل الإسلامية والتقليدية كمسار جديد لتمويل مشاريع المناخ والطبيعة. مع التركيز بشكل خاص على دعم المبادرات بالجنوب العالمي، سيعمل أعضاء الاتحاد معًا للتركيز على إنشاء مشاريع مستقبلية وتأمين التمويل للحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من آثار المناخ والتكيف معه. ستعالج هذه الحلول الأخيرة التحديات المتزايدة التي تواجه سبل العيش للمجتمعات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية إيجابية للطبيعة ومقاومة للتغيرات المناخية.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "نؤمن بأن هناك فرصة هائلة للتمويل الإسلامي لأخذ زمام المبادرة في جمع التمويل المختلط نحو حلول طبيعية قابلة للتمويل، خاصة وأن حماية الكوكب والبيئة والمناخ والتخفيف والتكيف كلها أهداف تتوافق بقوة مع التمويل الإسلامي. وهذا مجال مثير للاهتمام نعمل عليه مع الشركاء، ويسعدنا أن نعلن اليوم عن التقدم الكبير المحرز نحو تطوير برنامج التمويل الإسلامي العالمي للمناخ والطبيعة والتنمية.

وعلق الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، قائلاً: "يمتلك التمويل الإسلامي إمكانات كبيرة للمساهمة بشكل كبير في دعم الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية. في جامعة عجمان، نحن ملتزمون بتحقيق هذه الإمكانات من خلال تقديم كل من القيادة الفكرية والدعم العملي في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة. وتم تصميم البرنامج العالمي للتمويل الإسلامي المصمم حديثًا بشكل استراتيجي للاستفادة من هذه الامكانية. يتفرد برنامج التمويل الإسلامي العالمي عن برنامج الجنوب العالمي، ويعد البرنامج العالمي للتمويل الإسلامي رائدًا في نهجه لإيجاد حلول قابلة للتطبيق قائمة على الطبيعة لكل من التخفيف والتكيف. ويهدف إلى حشد الموارد المالية الإسلامية العامة والخاصة، وتوجيهها إلى محفظة متنوعة لدعم هذه المبادرات."

استفاد تصميم ومخطط البرنامج العالمي للتمويل الإسلامي من التشاور مع العشرات من أصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي (IF) على مستوى العالم. ويشمل ذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) - وأبرزها البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي، وهيئات الأمم المتحدة، والجهات التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية المصرفية وغير المصرفية، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب الحكومية والوزارات، فضلاً عن الجمعيات والمجالس المصرفية. وشاركت في العملية أيضاً مؤسسات مصرفية تجارية عالمية، إلى جانب بنوك إسلامية محلية وإقليمية ودولية ومؤسسات مالية إسلامية غير مصرفية. وكانت مشاركة هيئات وصناديق تطوير البنية التحتية ذات التأثير السيادي والخاص أمرًا بالغ الأهمية، فضلا عن التنوع في وجهات النظر والتوجيهات التي قدمها أصحاب رأس المال الإسلامي من القطاع الخاص، بما في ذلك المكاتب العائلية والأفراد من ذوي الثروات العالية. لعب أصحاب المصلحة في التأثير الإسلامي، مثل الهيئات الائتمانية الإسلامية وشركات التكنولوجيا المالية والمستشارين والاستشاريين وأصحاب المشاريع ومديريها، وخبراء الشريعة والمالية، بما في ذلك العلماء وهيئات البحوث المالية الإسلامية ومراكز الابحاث، دورًا فعالًا في تطوير برنامج التمويل الإسلامي العالمي.

وسيعمل برنامج التمويل الإسلامي العالمي على الاستفادة من الأفكار المكتسبة من الصندوق العالمي للطبيعة وشركائه في مبادرات مثل الصندوق الهولندي لتنمية المناخ (DFCD) . ويشمل ذلك الخبرة في إنشاء مجموعة من المشاريع لحلول قائمة على الطبيعة القابلة للتمويل، والاستفادة من نهج التمويل المختلط الذي يسهل تمويل المنح لبدء المشاريع وإعدادها للاستثمار.

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نبذة عن جمعية الإمارات للطبيعة

جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة هي أول جمعية خيرية بيئية غير ربحية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2001 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، كإرث من رؤية المغفور له الشيخ زايد، بهدف صون إرث الدولة الطبيعي، وبناء مستقبل يزدهر فيه الناس والطبيعة. وعلى مدى عقدين من الزمن، كانت الجمعية شريكًا بارزًا ونشطًا في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، إحدى أكبر منظمات الحفظ المستقلة وأكثرها احترامًا في العالم. بصفتنا مؤسسة بحثية محلية ورائدة في برنامج "قادة التغيير"، أول منصة عضوية رقمية للبيئة على الإطلاق - نقوم بتمكين المجتمع المدني والهيئات الحكومية والشركات وحشدهم لدعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإحداث تأثير تحويلي على نطاق واسع لصالح الناس والكوكب على حدٍ سواء.

ونقوم بالفعل بتنفيذ العديد من المشاريع التجريبية للحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الجهود الأكبر التي تبذلها جمعية الإمارات للطبيعة للنهوض بالحلول القائمة على الطبيعة في المنطقة. تتعاون الجمعية الخيرية مع الشركاء لتطوير مجموعة من مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة والاقتصاد الأزرق المستدام (SBE) القابلة للتمويل ضمن السياحة البيئية والزراعة لدعم النمو الاقتصادي المحلي مع التركيز على فتح آليات التمويل المناسبة لدفع التنفيذ والنطاق.

لمعرفة المزيد عن انجازاتنا والأثر الذي حققناه، برجاء زيارة www.emiratesnaturewwf.ae

نبذة عن جامعة عجمان ومركز الاتحاد الأفريقي للتميز في التمويل الإسلامي (AU-CEIF)

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما كانت أول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقبل الطلاب الوافدين. تحتل جامعة عجمان حالياً المرتبة رقم 551 على مستوى العالم وهي من بين أفضل 5 جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتصنيفات جامعة كيو إس العالمية لعام 2024، مما يضعها ضمن أفضل 1.75% من المؤسسات التعليمية على مستوى العالم. وقد انعكس هذا في تصنيف جامعة عجمان في المركزين الثالث والثامن للطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس على التوالي على مستوى العالم. ومن خلال شراكتها الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، انتقل تصنيف الجامعة إلى المركز 279 في تصنيف "سمعة صاحب العمل" على مستوى العالم. جامعة عجمان جامعة عالمية في مجتمع محلي بسبب تنقلها المستمر! تسافر مجموعتنا المتنوعة والشاملة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر دولة الإمارات العربية المتحدة - وحول العالم - للتعلم والتدريس وإحداث تأثير إيجابي. ما يميزنا عن المؤسسات الأخرى هو ثقافة الابتكار والشغف. نحن نحدث فرقًا بقلوبنا وبعقولنا. شعارنا هو "لنجعل من الأمر حقيقة" ونحن نوصل هذه الرسالة كل يوم!

إن التزام الاتحاد الأفريقي بصناعة التمويل الإسلامي طويل الأمد. لتعزيز علاقاته مع الصناعة في محاولة لإيجاد حلول قابلة للتطبيق للمشاكل والتحديات الحاسمة التي تواجهها الصناعة، شكل الاتحاد الأفريقي أول مركز من نوعه للتميز في التمويل الإسلامي (AU-CEIF) في عام 2020. وهو الأقدم والأكثر شهرة، تم نشر التقرير السنوي للصناعة في التمويل الإسلامي، تقرير كامبريدج العالمي للتمويل الإسلامي (GIFR 2021) بشكل مشترك من قبل AU-CEIF وCambridge-IIF. تم تكريم جامعة عجمان أيضًا من قبل مؤسسة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) المرموقة باعتبارها "أفضل مزود تعليم مالي إسلامي ناشئ لعام 2021" وكذلك حصل الدكتور عدنان عزيز، مدير مركز التمويل الإسلامي بجامعة عجمان، على "جائزة مناصرة التمويل الإسلامي لعام 2021". بواسطة GIFA.