دبي: أعلن البنك الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تعاونه مع الجمعية الدولية لأسواق رأس المال ومجموعة بورصة لندن لتطوير إرشادات للممارسين بشأن الصكوك الخضراء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.

وستعمل الأطراف الثلاثة على تطوير دليل للممارسين بشأن إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) بما يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء وإرشادات سندات الاستدامة كما نشرتها مع الجمعية الدولية لأسواق رأس المال. وسيدعم ذلك نمو التمويل الأخضر والمستدام داخل السوق العالمية للصكوك من خلال تزويد المصدرين والمشاركين الآخرين في السوق بإرشادات حول كيفية تصنيف الصكوك على أنها خضراء أو مستدامة بما يتماشى مع المبادئ من خلال الأمثلة ودراسات الحالة وأفضل الممارسات.

وستساعد هذه التوجيهات أيضاً على تحسين وعي المستثمرين بالصكوك كفئة أصول في أسواق الدخل الثابت العالمية.

وقالت جوليا هوجيت، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن: "بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والجمعية الدولية لسوق المال، نرسم طريقاً نحو مستقبل أكثر استدامة. ونؤمن أن هذا التعاون سيعزز الوعي بالصكوك كفئة أصول في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتسريع التقدم نحو أهداف المناخ والاستدامة في جميع أنحاء العالم."

وقال الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: "نحن ملتزمون تمامًا بالمشاركة على مستوى الصناعة لتعزيز أسواق رأس المال الإسلامية والصكوك على وجه الخصوص. ويسعدني جداً أن أرى هذه المبادرة تتشكل مع شركائنا في الصناعة لصالح أسواق رأس المال العالمية على نطاق أوسع."

وقال نيكولاس بفاف، نائب الرئيس التنفيذي، الجمعية الدولية لأسواق رأس المال: نرحب بفرصة تنسيق العمل لإنتاج دليل الممارسين للصكوك الخضراء والمستدامة. ومن خلال التوافق مع المبادئ، نعتقد أن الدليل سيساعد على ضمان الاتساق العالمي في أسواق رأس المال الدولية لأفضل الممارسات الطوعية في التمويل المستدام."

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