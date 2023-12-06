أعلنت الإمارات إطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة - من مشروع للطاقة الشمسية - بتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم أو ما يعادل 4.1 مليار دولار، بحسب تصريحات لمحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأربعاء.

ومن المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنويا، بحسب وام. وجاء الإعلان في الوقت التي تستضيف فيه الإمارات قمة المناخ كوب 28.

وتعد المرحلة الرابعة من أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم تصل إلى 15 ساعة. كما ستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320,000 مسكن.

والمشروع جزء من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي بدأ في أكتوبر 2013. وستبلغ قدرة المجمع الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. كما سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بحسب موقعه الرسمي.

"هدفنا 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي أن تكون من مصادر نظيفة بحلول 2050 … وهدفنا حياد كربوني كامل بحلول نفس العام،" بحسب وام نقلا عن الشيخ محمد بن راشد.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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