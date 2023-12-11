دبي ولندن - كشفت كيرني، شركة الاستشارات العالمية الرائدة، اليوم عن نتائج استبيان بعنوان "سد الفجوة الإقليمية: وجهات نظر المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى حول الاستدامة"، والذي شمل مجموعة بارزة من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم. وكشف التقرير عن إجماع عالمي بين الشركات حول المواضيع المهمة، مثل الإجراءات والحد من الانبعاثات. وظهر اختلاف في ترتيب الأولويات في مواضيع أخرى بين المناطق، رغم أن الفكرة السائدة بوجود اختلاف كبير بين شمال العالم وجنوبه بعيدة كل البعد عن الواقع الحالي، حيث توجد التحديات اليوم على مستوى إقليمي بشكل متزايد.

وبرز مجال "إدارة مخاطر المناخ وصلابة الأعمال" بين أهم ثلاثة دوافع لجهود الاستدامة على مستوى العالم، حيث يعتبره 42% من المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى أحد أبرز الأولويات. كما أشار المشاركون إلى أن "الانبعاثات من النطاقات 1 و2 و3" و"تلوث الهواء والماء" يشكلان اثنين من أكبر التحديات الحالية، بنسبة 47% و40% على التوالي، وهو ما ينطبق أيضاً على التوقعات خلال الـ 5 إلى 10 أعوام القادمة.

وبالتركيز على منطقة الشرق الأوسط، كشف الاستبيان أن 40% من الشركات تعطي الأولوية للامتثال للسياسات واللوائح العامة، أو تفويضات القطاع بصفتها محركاً رئيسياً لتعزيز جهود الاستدامة، مقارنة بنسبة 33% من الشركات على مستوى العالم، ما يعكس التزام الشركات في المنطقة بالامتثال للأطر التنظيمية الوطنية. وبرزت قضية شحّ المياه كأحد أبرز المخاوف، حيث اعتبرها 35% من المشاركين تحدياً رئيسياً أمام الاستدامة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 26%، ما يؤكد الدور المحوري لإدارة المياه في جدول أعمال المنطقة المتعلق بالاستدامة.

وتشير نتائج الاستبيان أيضاً إلى إمكانية حدوث تحول ملحوظ في المستقبل فيما يتعلق بترتيب أولويات قضايا الاستدامة المرتبطة بالمكون الاجتماعي في المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في الشرق الأوسط. وتوقع 23% من المشاركين في الشرق الأوسط أن يشكل الافتقار إلى التنوع والمساواة والشمولية تحدياً أكثر إلحاحاً في مؤسساتهم خلال فترة الـ 5 إلى 10 سنوات القادمة مقارنة بـ 17% حالياً. وتؤكد هذه النتائج على تزايد الوعي والتركيز على التنوع والشمول في المشهد التجاري الإقليمي.

وبالانتقال إلى مجالات الأعمال، تمثلت أبرز التحديات التي تواجهها الشركات لمعالجة قضايا الاستدامة في الشرق الأوسط في التخزين والخدمات اللوجستية ، حيث اعتبرها 35% من المشاركين أنها التحدي الأكبر، تليها إدارة النفايات بنسبة 23%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 13%. وخلافاً للشركات في مناطق أخرى، تولي الشركات الإقليمية أهمية متساوية للمعوقات التقنية وتحديات الحوكمة، حيث يمثل تبادل الحلول التقنية والمعارف الشاغل الرئيسي لـ 37% من المشاركين، مقارنة بـ 34% على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماوريسيو زوازوا، شريك لدى شركة كيرني الشرق الأوسط وأفريقيا ومدير شؤون الاستدامة والنقل والبنية التحتية: "تعكس نتائج الاستبيان الخاصة بالشرق الأوسط جاهزية قادة الأعمال الإقليميين للاستثمار في حلول لمعالجة التحديات التي تواجهها في النمو والمساواة الاجتماعية والحياد الكربوني. والأمر المشجع أن الشركات تعطي أولوية للتنظيم، مما يعزز الشفافية ويمنح فرصاً متكافئة للجميع، إضافة إلى أنها تدرك أهمية الاستدامة للتغلب على مخاطر الأعمال، مما يخلق حافزاً إضافياً لمواصلة العمل. وللحد من آثار هذه المخاطر بشكل فعال، يجب على الشركات في الشرق الأوسط اعتماد نهج يقوم على تطوير استراتيجيات أعمال متجدده، وعدم الاكتفاء بتطوير استراتيجيات استدامة منفصلة، ما يتطلب بدوره إجراء تحول عميق في مؤسساتها. وتستعد الشركات في الشرق الأوسط للعب دور ريادي في بناء مستقبل مرن ومستدام، لا سيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28".

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