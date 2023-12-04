تزامناً مع مؤتمر الأطراف COP28

يعتمد الموقع على تقنية (Massive MIMO) ليشكل خطوة نوعية في رسم معالم مستقبل الاتصالات

سوف تنشر الشركة تقنية التكنولوجيا الخضراء الجديدة في جميع أنحاء المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من إي آند اليوم عن تحالفها الاستراتيجي مع شركة هواوي العالمية، لإطلاق أول موقع يلتزم بالحياد المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشبكة الجيل الخامس 5G بتقنية ماسيف ميمو (Massive MIMO)، والمعروفة باسم "هوائيات الهواتف المتحركة متعددة المدخلات والمخرجات" التي تتميز بقدرتها الفائقة على تشغيل الهواتف المتحركة بفعالية وسرعة عالية.

ويُعرض هذا الإنجاز الرائد في مدينة إكسبو دبي، أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، مما يؤكد التزام اتصالات من إي آند بالمسؤولية البيئية والتميز التكنولوجي.

ويعمل موقع شبكة الجيل الخامس المدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة، على موائمة الاستدامة مع التكنولوجيا اللاسلكية المتطورة، إذ تعمل تقنية Massive MIMO، التي تعد نقلة نوعية على صعيد شبكة الجيل الخامس، على تحسين السعة والتغطية وتجربة المستخدم. ويمكّن هذا التعاون بعصر جديد من البنية التحتية للشبكات الخضراء، من خلال موقع شبكة الجيل الخامس يوفر المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة خارج الشبكة بنسبة 100 %، والمدعوم بنظام إدارة الطاقة المبتكر القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 26 طنًا سنوياً.

وأشار خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند، إلى أهمية إطلاق حلول تكنولوجية تلتزم بنهج الاستدامة بما يساهم في صنع مستقبل التكنولوجيا الخضراء، وقال:" تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة هواوي العالمية لإطلاق شبكة الجيل الخامس بتقنية (Massive MIMO)، مدى التزامنا بنهج الاستدامة من خلال توظيف أفضل التقنيات المبتكرة، وتظهر قدرتنا في اتصالات من إي آند، على الجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وإشراك قادة العالم في حوار ثري حول العمل المناخي".

وأضاف مرشد: " تتمثل رؤيتنا في أن نكون في الطليعة لتقديم التقنيات المستدامة التي تدعم استراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونهدف بالتعاون مع شركة هواوي إلى توسيع محفظة عملياتنا بزيادة عدد مواقع الشبكات الخالية من الكربون ووضع معايير البنية التحتية المستدامة للاتصالات".

ويعد الموقع نموذجًا للابتكار الأخضر، باستخدام الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة الذكية، كما يستخدم تقنيات MetaAAU (64T64R مع 384 مجموعة هوائيات)، ووحدات الهوائيات الراديوية متعددة النطاق، والهوائيات الخضراء، مما يحسن كفاءة الطاقة لغاية 25%، كما تخفّض الوحدات الراديوية اللاسلكية متعددة النطاق كمية الإشارات الراديوية لغاية 66 %، وتتم إدارة الموقع بواسطة NetEco، وهو نظام ذكاء اصطناعي يعمل على تحسين استهلاك الطاقة في الموقع بدقة من خلال إدارة الطاقة مباشرة وبسرعة عالية.

وتعكس الشراكة الدائمة بين اتصالات من إي آند وشركة هواوي رؤية مشتركة لمستقبل مستدام، ومن خلال العمل المشترك يلتزم الطرفان بتقديم حلول تعزز الاتصال من خلال التقنيات المستدامة، وبالتالي المساهمة في الحوار العالمي حول حماية البيئة والتقدم التكنولوجي.

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