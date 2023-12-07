تكشف عن أول تطبيق لمواقع الاتصالات للجيل الخامس 5G بدون أي بصمة كربونية وبدون انبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال COP28

دبي : أعلنت اتصالات من إي آند اليوم عن مبادراتها لشبكة الاتصالات الخضراء والتي تشمل الشبكات ومراكز البيانات للشركة، بما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مبادراتها وجهودها الاستدامة.

ويأتي ذلك عقب إعلان إي آند التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1و2) بحلول عام 2040، واستمراراً لما أعلنته سابقاً بالالتزام بتحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وأطلقت اتصالات من إي آند في مدينة إكسبو دبي، أول موقع لشبكة الجيل الخامس بصفر انبعاثات كربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقنية (Massive MIMO)، انسجاماً مع التزامها بالمسؤولية البيئية والتميز التكنولوجي. ويعمل موقع شبكة الجيل الخامس المدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة، على موائمة الاستدامة مع التكنولوجيا اللاسلكية المتطورة، لتحسين السعة والتغطية وتجربة المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، أدمجت اتصالات من إي آند موقع نفاذ راديوي صفر البصمة داخل شبكتها بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة، والحفاظ على الموارد، بما يتوافق مع استراتيجية إي آند للاستدامة، ومبادرة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من إي آند: "نعتز بتنفيذ الحلول الخضراء في شبكاتنا ومراكز البيانات بنجاح، لا سيما في مدينة إكسبو دبي التي تستضيف مؤتمر الأطراف (COP28)، مما يبرهن التزامنا بموائمة التقدم التكنولوجي مع مسار الاستدامة. كما تعكس هذه الإنجازات جهود اتصالات من إي آند في تبني التقنيات الحديثة، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء، بما يعزز مكانتها في ريادة الابتكار، لتقدم نموذجاً متطوراً حول مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في نشر الحلول التقنية الصديقة للبيئة".

من منظور مركز البيانات، قامت اتصالات من إي آند بتنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير البيئي، تشمل تقليل استخدام الطاقة والماء، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتقليل النفايات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ برنامج التقليل من الكربون، وتشجيع استعادة وإعادة تدوير وإعادة استخدام غاز التبريد. وتلعب هذه المبادرات دور أساسي في تمكين إي آند من الوصول إلى أهدافها في الاستدامة.

والجدير بالذكر، قامت اتصالات من إي آند بالتركيز على تحديث الشبكة ونشر معدات وحلول أكثر كفاءة تعمل على تقليل استهلاك الطاقة بين 15 إلى 50 في المائة. كما تستخدم اتصالات من إي آند أيضًا ميزات توفير الطاقة الذكية، مثل إيقاف تشغيل مكبر الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإيقاف تشغيل قنوات الراديو الذكية، والتي تتفاعل بذكاء مع متطلبات الشبكة دون المساس بتجربة المستخدم.

#بياناتشركات

- انتهى -