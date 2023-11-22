أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة بالتعاون مع كبار الصناعيين المستأجرين فيها، تحالف صحار صافي الانبعاثات الصفري لتعزيز مساعي سلطنة عمان الطامحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. ويتماشى هذا التحالف بشكل إستراتيجي مع التزام إنجي المتمثل بإزالة الكربون وتوفير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم وبالإضافة إالى مشروع الهيدروجين الأخضر المصمم لتوفير موارد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وتسريع تحول الطاقة في السلطنة.

يتمثل الهدف الأساسي لتحالف صحار بترسيخ "التزام سلطنة عمان ببلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050" من خلال التركيز بشكل استراتيجي على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع الطاقة الخضراء وإطلاق مبادرات الهيدروجين الأخضر، وبناء أنظمة متطورة لاحتجاز الكربون وتخزينه داخل مباني ميناء صحار.

ويضم التحالف شركات عدة من بينها أوكيو، وشركة فالي عمان لتكوير خام الحديد، وشركة صحار للألمنيوم، وشركة جندال شديد للحديد والصلب، وشركة التمان اندسيل فيريو كروم، وشركة شناص لتوليد الكهرباء، وشركة صحار الدولي لليوريا والصناعات الكيماوية، وشركة الباطنة للطاقة، وشركة اير ليكيد صحار للغازات الصناعية. وسيوفر التحالف التزامًا مشتركًا بتعزيز الشراكة والشفافية والالتزام والشمولية، بما يتماشى مع رؤية إنجي الرامية لتعزيز جهود الاستدامة التعاونية وتحقيق الحياد الكربوني على نطاق عالمي.

يشار إلى أن حفل التوقيع على التحالف أقيم في الخامس من نوفمبر 2023، وكان بمثابة الانطلاقة الرسمية لفصل جديد ضمن مسيرة عمان والتزامها بالممارسات الصناعية المستدامة.

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لمحة عن مجموعة إنجي

تعد إنجي جهة مرجعية عالمية في توفير حلول وخدمات الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية. ويحرص موظفونا الذين يزيد عددهم عن 96 ألف موظف إلى جانب عملائنا وشركائنا وغيرهم من الأطراف المعنية بتسريع وتيرة التحول نحو عالم خالٍ من الكربون، وذلك من خلال خفض عمليات استهلاك الطاقة وتوفير حلول صديقة للبيئة. مستوحاة من هدفنا ("سبب الوجود")، فإننا نوفق بين الأداء الاقتصادي والتأثير الإيجابي على الناس والكوكب، ونعتمد على أنشطتنا الرئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والخدمات لتزويد عملائنا بأفضل الحلول الجاهزة كجزء من خدماتنا.

وكان صافي مبيعات الشركة لعام 2022 قد بلغ 93.9 مليار يورو، وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل تحت الرمز (ENGI) وممثلة في المؤشرات المالية الرئيسية (CAC 40 وEuronext 100 وFTSE Euro 100 وMSCI Europe) والمؤشرات غير المالية (DJSI World وEuronext Vigeo Eiris أوروبا 120 / فرنسا 20، MSCI EMU ESG، MSCI EUROPE ESG Universal Select، Stoxx Europe 600 ESG-X وStoxx Global 1800 ESG).