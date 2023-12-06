المشروع جزء من جهود شركة أكوا باور الهادفة إلى توسيع محفظة أعمالها بمجال الهيدروجين الأخضر في العالم.

تشغيل المنشأة بواسطة محطة للطاقة المتجددة بقدرة 600 ميجاواط لإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 28).

دبي – الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة "أكوا باور"، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، لتطوير أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إندونيسيا، بالتعاون مع "بي تي بيروسان ليستريك نيجارا -بيرسيرو" أو (بي ال ان)، وهي شركة الكهرباء الوحيدة المملوكة للدولة في إندونيسيا، وشركة "بي. تي. بوبوك إندونيسيا"، المملوكة للدولة لإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (كوب28)، المنعقد في دبي. ووقّع الاتفاقية كل من ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ودارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة "بي تي بيروساهان ليستريك نيجارا"‏، ورحمد بريبادي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي. تي. بوبوك إندونيسيا" القابضة.

تعليقاً على ذلك، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "بصفتنا شركة رائدة ذات خبرة في إدارة وتطوير وتشغيل مشروعات عالمية، فإننا نتطلع للعمل والاستفادة من قدرات شركائنا التجارية والتقنية على الصعيد المحلي والتي ستمكننا من تسريع التنمية، وتطوير أول مشروع لتصدير الهيدروجين الأخضر في حوض المحيط الهادئ بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً للجميع".

وصرّح دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة (بي ال ان)، دارماوان براسودجو: "باعتباره أحد الحلول المهمة لتحول الطاقة، نواصل تركيز جهودنا لتطوير الهيدروجين الأخضر، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة". وأضاف: "ندعم الالتزام القوي من الحكومة الإندونيسية، وشركائنا في بي. تي. بوبوك إندونيسيا، وأكوا باور، لدعم الجهود المشتركة لتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء".

بدوره، قال أحمد بريبادي، الرئيس التنفيذي لشركة بي. تي. بوبوك إندونيسيا: "هذا التعاون هو تعاون استثنائي. كما أن هذا الجهد ليس فقط لصالح مستقبل بيئي أفضل، ولكن أيضًا لتشجيع النمو الاقتصادي المستدام في إندونيسيا".

وسيعمل مشروع جارودا هيدروجين هيجاو ، المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بحلول عام 2026، بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و"150" ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، فيما تزيد القيمة الاستثمارية للمشروع عن المليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تبدأ عملية تقديم العطاءات للمشتريات الهندسية والبناء (EPC) لمشروع جارودا هيدروجين هيجاو في الربع الأول من عام 2024، مع التخطيط لتحقيق الإغلاق المالي في نهاية عام 2025.

وتعمل شركة أكوا باور على توسيع محفظة أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تواصل تطوير مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بقدرة 1.2 مليون طن سنوياً في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر الانتهاء من تطويره نهاية عام 2026، كما بدأت الشركة العمل في مشروع ثانٍ في أوزبكستان في شهر نوفمبر من عام 2023.

الجدير ذكره أن شركة أكوا باور أبرمت اتفاقيات لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في شهر أكتوبر 2022. ‎

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com