أعلنت شركة الطاقة السعودية "أكوا باور" بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة المُقام في دبي، بعد انضمام وحدة إنتاج الطاقة الأخيرة، لتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 2,400 ميغاواط، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

ومشروع مجمع حصيان لتوليد الطاقة هو أحد أكبر محطات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل بالغاز الطبيعي، ويتألف من 4 وحدات لإنتاج الطاقة، كل منها بقدرة 600 ميغاواط، بحسب الموقع الإلكتروني لأكوا باور.

وتبلغ حصة أكوا باور في المشروع 26.95%، فيما تحوز هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) حصة 51%.

وقالت أكوا باور، في إفصاح الأحد، إنها استلمت من ديوا بتاريخ يوم الخميس الماضي شهادة التشغيل التجاري للمشروع، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المجمع بكامل قدرته الإنتاجية ابتداءً من الربع الرابع من 2023.

وتسعى إمارة دبي في إطار "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" و"استراتيجية الحياد الكربوني 2050" إلى تنويع مزيج الطاقة لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وفق الموقع الإلكتروني لديوا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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