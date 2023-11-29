تم الإعلان عن بدء تطوير المرحلة الأولى بحضور فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي:

"أكوا باور" وقعت في شهر مايو من عام 2023 اتفاقيات شراء الهيدروجين والكهرباء خلال المرحلة الأولى من المشروع بهدف إنتاج 3 آلاف طنٍ من الأمونيا الخضراء.

بخارى، جمهورية أوزبكستان، بحضور فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، أعلنت "أكوا باور"، الرائدة في التحوّل بمجال الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن بدء تطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في جمهورية أوزبكستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3,000 طن سنوياً.

وجرت مراسم حفل وضع حجر الأساس الخاص بالمرحلة الأولى من المشروع، بمشاركة كل من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وحضور كلّ من معالي عبدالله نجماتوفيتش أريبوف، رئيس مجلس الوزراء الأوزبكي، وممثل وزارة المالية الأوزبكية، ومحافظ منطقة سيرداريا، ورئيس مجلس إدارة شركة "أوزترانسغاز"، والأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور".

تعليقاً على ذلك، قال الأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور": "يسرّنا أن نجدد ثقة قيادة جمهورية أوزبكستان بشركتنا وما تملكه من قدرات وإمكانات واسعة، لتطوير أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في هذه البلاد. يُعد هذا المشروع إنجازاً بارزاً في مسيرة أوزبكستان الطموحة نحو تحقيق التحوّل في قطاع الطاقة، وهو الدور الذي نفخر بالقيام به انطلاقاً من أواصر التعاون القوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان وفي ظل القيادات الحكيمة في البلدين. أودّ أن أعرب عن امتناني لكلّ مَن ساهم في نجاح مشاريع الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان خلال الأعوام الماضية، ونجدد تأكيدنا على مواصلة التزامنا في تمكين أوزبكستان نحو تحقيق النمو المستدام، بما يسهم في خلق مستقبل أكثر إشراقاً".

وأضاف أبونيان: "أغتنمُ هذه المناسبة العظيمة كي أعربُ عن عميق امتناني لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ولشركائنا في وزارتي الطاقة والاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، وذلك لثقتهم في أكوا باور ولالتزام الحكومة الأوزبكستانية بتحقيق هذا الإنجاز الهام على أرض الواقع. نؤكد في أكوا باور التزامنا الراسخ بمواصلة قيادة مساعي التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية المواهب البشرية المحلية، فضلاً عن دعم الرخاء الاقتصادي على المدى البعيد في ظلّ التركيز على أعلى معايير الحفاظ على البيئة".

وسيجري تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى مشروعاً تجريبياً لإنتاج 3 آلاف طنٍ من الأمونيا الخضراء سنوياً، وذلك بعد توقيع اتفاقيات شراء الهيدروجين والكهرباء في شهر مايو من عام 2023.

وعند استكمال تطوير المرحلة الثانية من المشروع؛ سيجري إنتاج 500 ألف طنٍ من الأمونيا الخضراء سنوياً عبر محطة لطاقة الرياح بقدرة 2.4 جيجاواط.

ويعد هذا المشروع؛ الثاني في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تقوم شركة أكوا باور بتطويره، بعد مشروع مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر؛ وهو عبارة عن مشروع مشترك بين كل من "أكوا باور"، و"نيوم"، و"إير برودكتس".

تجدر الإشارة إلى أن شركة أكوا باور تمتلك محفظة تضم 12 مشروعاً في جمهورية أوزباكستان، منها 11 مشروعاً يقوم كلياً على الطاقة المتجدّدة. وتُعد أوزباكستان ثاني أكبر وجهة للشركة من حيث القيمة بعد سوقها المحلي في المملكة العربية السعودية.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com