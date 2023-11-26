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طاقة
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بنوك وتأمين
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قمة المناخ 2023
قمة المناخ 2023
الإمارات
"أكوا باور" تعلن بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان للطاقة في دبي
الإمارات
الإمارات قد تحدث خططها المناخية الوطنية العام المقبل
تغير المناخ
فيديو- 10 من أهم المشروعات الخضراء العربية
السعودية
السعودية تعلن موعد إطلاق تجارب لقطار هيدروجيني… فما هو؟
تغير المناخ
مقال رأي- هل تتجه دول الخليج لتخزين الكربون لتقليل مساهمتها في تغير المناخ؟
مصر
مصر توقع اتفاق لإنتاج الوقود الأخضر مع شركة تابعة لـ "ميرسك" باستثمارات 3 مليار دولار في المرحلة الأولى
الإمارات
مؤتمر أديبك يسلط الضوء على ضرورة مواصلة الاستثمار في النفط والغاز
الإمارات
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