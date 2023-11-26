مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>تغطيات زاوية >قمة المناخ 2023

قمة المناخ 2023

الإمارات

"أكوا باور" تعلن بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان للطاقة في دبي

\"أكوا باور\" تعلن بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان للطاقة في دبي
\"أكوا باور\" تعلن بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان للطاقة في دبي
الإمارات

الإمارات قد تحدث خططها المناخية الوطنية العام المقبل

الإمارات قد تحدث خططها المناخية الوطنية العام المقبل
الإمارات قد تحدث خططها المناخية الوطنية العام المقبل
تغير المناخ

فيديو- 10 من أهم المشروعات الخضراء العربية

فيديو- 10 من أهم المشروعات الخضراء العربية
فيديو- 10 من أهم المشروعات الخضراء العربية
السعودية

السعودية تعلن موعد إطلاق تجارب لقطار هيدروجيني… فما هو؟

السعودية تعلن موعد إطلاق تجارب لقطار هيدروجيني… فما هو؟
السعودية تعلن موعد إطلاق تجارب لقطار هيدروجيني… فما هو؟
تغير المناخ

مقال رأي- هل تتجه دول الخليج لتخزين الكربون لتقليل مساهمتها في تغير المناخ؟

مقال رأي- هل تتجه دول الخليج لتخزين الكربون لتقليل مساهمتها في تغير المناخ؟
مقال رأي- هل تتجه دول الخليج لتخزين الكربون لتقليل مساهمتها في تغير المناخ؟
مصر

مصر توقع اتفاق لإنتاج الوقود الأخضر مع شركة تابعة لـ "ميرسك" باستثمارات 3 مليار دولار في المرحلة الأولى

مصر توقع اتفاق لإنتاج الوقود الأخضر مع شركة تابعة لـ \"ميرسك\" باستثمارات 3 مليار دولار في المرحلة الأولى
مصر توقع اتفاق لإنتاج الوقود الأخضر مع شركة تابعة لـ \"ميرسك\" باستثمارات 3 مليار دولار في المرحلة الأولى
الإمارات

مؤتمر أديبك يسلط الضوء على ضرورة مواصلة الاستثمار في النفط والغاز

مؤتمر أديبك يسلط الضوء على ضرورة مواصلة الاستثمار في النفط والغاز
مؤتمر أديبك يسلط الضوء على ضرورة مواصلة الاستثمار في النفط والغاز
الإمارات

رئيس كوب 28: قطاع الطاقة جزء أساسي من الحل

رئيس كوب 28: قطاع الطاقة جزء أساسي من الحل
رئيس كوب 28: قطاع الطاقة جزء أساسي من الحل
المغرب

صندوق النقد يوافق على تمويل بـ 1.3 مليار دولار للمغرب

صندوق النقد يوافق على تمويل بـ 1.3 مليار دولار للمغرب
صندوق النقد يوافق على تمويل بـ 1.3 مليار دولار للمغرب
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.

مُحدث- قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله لمدة عام

2.

وزير: مصر لم تعدل أعداد السائحين المستهدفة لعام 2023

3.

مُحدث- ثالث أيام الهدنة بغزة: إتمام تبادل دفعة جديدة من الأسرى والسجناء بين حماس وإسرائيل

4.

تحليل سريع: الجنيه المصري وحكايته مع الدولار

5.

مصر: الحكومة تستعد لإعلان مبادرة لبيع العقارات بالدولار

الأحدث في الأخبار
1

مُحدث- في اليوم الرابع والأخير للهدنة في غزة، الأنظار تتجه نحو احتمال تمديدها

2

مُحدث- قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله لمدة عام

3

مُحدث- ثالث أيام الهدنة بغزة: إتمام تبادل دفعة جديدة من الأسرى والسجناء بين حماس وإسرائيل

4

سوريا: خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي

5

وزير: مصر لم تعدل أعداد السائحين المستهدفة لعام 2023