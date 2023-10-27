· سلطان الجابر يلقي كلمة خلال تدشين محطة كاراداغ للطاقة الشمسية في أذربيجان

· الاتفاقيات ترسخ التعاون بين الإمارات وأذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، وتعزز تقدم العمل المناخي بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة

· مشروعان للطاقة الشمسية ومشروع لطاقة الرياح تشكل جزءاً من المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستطورها "مصدر" في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط، والتي تم الاتفاق عليها في 2022

سلطان الجابر:

· تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي

· مشروعات "مصدر" في أذربيجان تقوم على التمويل المشترك المبتكر، وهو نموذج تحفيزي لتمويل المشروعات طوّرَته مصدر على مدى عقدين من الزمن

· رئاسة COP28 ملتزمة بدعم الابتكار والعمل بعزيمة وتصميم على النجاح

· الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة تتنامى، وتم تطوير مشروعات عالمية بقدرة 500 غيغاواط خلال العام الجاري، وهو رقم قياسي جديد، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لأننا نحتاج إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، للمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية

· هذه المشروعات مثال للتنفيذ الفعال لخطة عمل COP28، التي تستهدف تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة

· تدشين محطة كاراداغ يقدم نموذجاً للخطوات العملية اللازمة لتحويل أهداف اتفاق باريس إلى واقع ملموس

· عندما تجتمع التكنولوجيا الجديدة، والإرادة السياسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص، نستطيع تحقيق تقدم جذري في العمل المناخي والاقتصادي

· نعمل لتعزيز روح الابتكار والتعاون في COP28

باكو: أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي لحماية مستقبل البشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، قبل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 بـ 34 يوماً فقط، حيث أكد معاليه عزم رئاسة COP28 على مواصلة اتباع نهج مبتكر من أجل الحد من الانبعاثات وتحقيق النتائج المنشودة للعمل المناخي في COP28.

والتقى معاليه خلال الزيارة فخامة إلهام علييف الرئيس الأذربيجاني، ونقل له تحيات القيادة في دولة الإمارات، وأشاد بجهود جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة النظيفة والتزامها بتطوير قطاعات جديدة وتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وحضر رئيس أذربيجان تدشين محطة كاراداغ للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، التي طورتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والتي توفر الطاقة لأكثر من 110 آلاف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتؤكد الالتزام المشترك للدولتين بتنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وخالية من الانبعاثات لضمان أمن الطاقة.

وبعد تدشين محطة كاراداغ، وقّعت شركة "مصدر" اتفاقيات لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية ومشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاواط، ضمن المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستطورها "مصدر" في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط.

وألقى معاليه كلمة خلال هذه المناسبة أكد فيها أن تدشين محطة كاراداغ يقدم نموذجاً للخطوات العملية اللازمة لتحويل أهداف اتفاق باريس إلى واقع ملموس، وقال إن "الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة تتنامى، وتم تطوير مشروعات عالمية بقدرة 500 غيغاواط خلال هذا العام، وهو رقم قياسي جديد، ولايزال العالم بحاجة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".

وأشار معاليه إلى أن اتفاق باريس ساهم في توحيد العالم حول هدف مشترك، لكن الإجراءات التي أعقبته لم تكن كافية لمعالجة موضوع الحد من الانبعاثات، مما يوضح الحاجة إلى أساليب تمويل مبتكرة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتطوير مجموعة من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وتسليمها في وقت قياسي.

وقدم معاليه خلال كلمته الشكر إلى تمويله كل من "صندوق أبوظبي للتنمية"، و"بنك التنمية الآسيوي"، و"البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"، و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"، الشركاء في تمويل مشروع كاراداغ.

ووصف معاليه محطة كاراداغ بأنها مثال واقعي للتعاون الثنائي وتحالف المؤسسات المتعددة الأطراف، لتقديم حلول مبتكرة للتمويل المشترك بهدف تحقيق نتائج سريعة وفعالة وملموسة، منوهاً بأن هذا النموذج من التعاون قابل للتطبيق في دول الجنوب العالمي، ومشيراً إلى أن "مصدر" قامت بتطوير هذا النموذج التحفيزي لتمويل المشروعات على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن مما ساهم في تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بنجاح في أكثر من 40 دولة.

وأكد معاليه على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الكهرباء بما يتيح زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وأشار إلى أن أذربيجان ستصبح مُصدّراً إقليمياً للطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات من خلال ربط شبكتها الكهربائية مع جورجيا والمجر ورومانيا.

وفي ختام كلمته، جدد معاليه التأكيد على تركيز رئاسة COP28 على احتواء الجميع وتحقيق إنجازات ملموسة خلال المؤتمر، موضحاً أن العالم يستطيع تحقيق تقدم جذري في العمل المناخي والاقتصادي من خلال اجتماع التكنولوجيا الجديدة مع الإرادة السياسية القوية والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص، مؤكداً أهمية مشاركة كافة الأطراف في المفاوضات بهدف المساهمة بشكل فعال في معالجة تحدي تغير المناخ، وضرورة تركيز العالم على تقديم حلول قابلة للتطبيق وتحقيق نتائج ملموسة، لكي تسود روح الابتكار والتعاون في COP28 وتسهم في تحويل التعهدات والطموحات إلى عمل وإنجازات.

جدير بالذكر أن خطة عمل رئاسة COP28 تستند إلى أربع ركائز هي تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

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