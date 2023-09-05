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يعتزم بنك أبوظبي التجاري بيع سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار على الأقل لمدة 5 سنوات، وفق ما أوردته وكالة رويترز الثلاثاء عن وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقوم بترتيب الطرح.

وشهدت السندات الخضراء زخم في الآونة الأخيرة، فيما تسعى الإمارات لتصبح مركز عالمي للاستدامة ضمن تحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP 28 هذا العام.

وأفادت الوكالة أن البنك حدد عائد عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أقل من السعر الاسترشادي الذي أصدره سابقا والذي بلغ 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وبدأ البنك اجتماعات في 30 أغسطس مع باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان وميزوهو لترتيب الطرح، وفق الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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