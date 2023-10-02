شدد رئيس مؤتمر المناخ COP 28 سلطان الجابر، يوم الاثنين على أن قطاع الطاقة هو جزء أساسي من الحل لمكافحة أزمة تغير المناخ، في كلمة ألقاها يوم الاثنين في مؤتمر أديبك في أبوظبي.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معا" والمعرض المصاحب الذي يضم الشركات العاملة في القطاع، ويأتي قبل أسابيع قليلة من انعقاد قمة المناخ كوب 28 في دبي.

وألقى الجابر، وهو أيضا وزير الصناعة الإماراتي، الكلمة باللغة الإنجليزية وقال إن هناك ثلاث نقاط رئيسية يعتقد بأنه سيكون لها أثر كبير على المدى القصير وهي: خفض الانبعاثات و"دعوت شركات البترول العالمية والحكومية لدعم الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول أو قبل 2050 وصفر انبعاثات الميثان وإزالة الحرق بحلول 2030".

وأضاف الجابر الذي يتبوأ منصب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإماراتية "أدنوك" "إني سعيد بالقول بأن أكثر من 20 شركة بترول عالمية وحكومية تمثل كل القارات قد لبت الدعوة ولكن تعلمون جيدا أن ذلك استغرق وقت وجهود وشهور كثيرة من العمل الشاق من المفاوضات".

والنقطة الثانية هي "أنني أؤمن بأن لهذا القطاع دور أساسي في زيادة الطاقة المتجددة، لطالما ناشدنا بزيادة الطاقة المتجددة 3 أضعاف إلى 11,000 غيغاواط بحلول 2030 وهذا الهدف يدعمه الآن 85% من اقتصادات العالم ويمثل فرصة فريدة لهذا القطاع للتنوع".

"أقول اليوم في أديبك في أبوظبي... إنه بإمكان هذا القطاع ويتعين عليه أن يقود الحلول... ولوقت طويل، تم اعتبار هذا القطاع جزء من المشكلة، بأنه لا يفعل ما يكفي وفي بعض الأحيان بأنه حتى يعيق التقدم".

وتوجه إلى الحضور المشارك في المؤتمر والمعرض بالقول "إنها فرصتكم لإظهار للعالم بأنكم بالفعل جزء أساسي للحل وبأنه يمكن لهذا القطاع أن يغير النقاش العالمي".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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