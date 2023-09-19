

يعتزم صندوق النقد الدولي، منح المغرب قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية، في أعقاب زلزال خلف آلاف الضحايا.

وتعرض المغرب - الذي يعاني من تضخم مرتفع لمستويات قياسية - في 8 سبتمبر لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن - تسبب في مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألف آخرين.

ومع اقتراب انعقاد قمة المناخ COP28 بالإمارات بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر من العام الجاري، يُترقب تحديد مصير صندوق الخسائر والأضرار، المعني بتوفير التمويل لمساعدة الدول المعرضة للخطر على تحمل التكاليف المتزايدة للأضرار الناجمة عن التغير المناخي.



ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية تصريحات للمديرة العامة للصندوق كريستالينا غيورغييفا، إن "صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاق على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار" موجه لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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