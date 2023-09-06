تعتزم موانئ دبي العالمية - المشغل الرئيسي للموانئ في دبي- بيع صكوك خضراء لأول مرة بقيمة مليار دولار، كحد أدنى، لأجل 10 سنوات، وفق ما أوردته رويترز الأربعاء عن وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقوم بترتيب الطرح.

وشهدت السندات والصكوك الخضراء زخم في الآونة الأخيرة، فيما تسعى الإمارات لتصبح مركز عالمي للاستدامة ضمن تحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP 28 هذا العام.

وأفادت الوكالة أنه تم تحديد سعر استرشادي عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتم تعيين بنوك: سيتي، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورجان، وستاندرد تشارترد لترتيب الطرح، بحسب رويترز.

وموانئ دبي مملوكة لحكومة دبي وتعمل في عدة دول في قطاع الخدمات اللوجستية وإدارة وتطوير الموانئ.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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