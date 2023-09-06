قام جهاز الاستثمار العُماني، الذراع الاستثماري للحكومة، بالاستثمار في شركة "أور نِكست إينرجي" الأمريكية التي تأسست في 2020 والمتخصصة في تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية يوم الأربعاء.

وتعمل الدولة الخليجية على تنويع مصادر دخلها بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة. ولم يذكر البيان تفاصيل عن قيمة الاستثمار.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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