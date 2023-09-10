تعهدت بريطانيا بتقديم ملياري دولار للصندوق الأخضر للمناخ المعني بدعم الدول النامية في خططها بشأن تغير المناخ، وذلك وفق ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأحد، خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، بحسب وكالة رويترز.

والصندوق الأخضر للمناخ هو آلية تمويل لاتفاق باريس للمناخ، وتم تأسيسه في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وهو معني بتقديم الدعم للدول النامية لرفع وتحقيق طموحاتها المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون وبالتكيف مع التغير المناخي، ويُعتبر الصندوق الأكبر من نوعه في العالم، وفق موقعه الإلكتروني والأمم المتحدة.

ويمول الصندوق، وفق وزارة الخارجية الفرنسية، مشروعات وبرامج تتمتع بقدرة على الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون بما ينسجم مع احتياجات البلدان.

ونقلت رويترز، الأحد، عن بيان حكومي أن التعهد الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني سيكون أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في ما يتعلق بتغير المناخ.

وتعهدت بريطانيا بأنها ستنفق في الفترة بين عامي 2021 إلى 2026 ما يُقدر بـ 11.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 14.5 مليار دولار) على التمويل الدولي للمناخ، بحسب الوكالة.

يأتي تعهد بريطانيا في وقت يزداد فيه توجه العالم نحو الحد من انبعاثات الكربون لتقليل تداعيات تغير المناخ. والمملكة المتحدة هي من بين الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الكربون في العالم.

وتستضيف الإمارات في وقت لاحق من هذا العام قمة المناخ المقبلة كوب 28.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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