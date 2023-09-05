أعلنت الإمارات - التي ستستضيف قمة المناخ القادمة كوب 28 - عن مبادرة إماراتية ب 4.5 مليار دولار لتمويل الطاقة النظيفة في إفريقيا، بحسب تصريحات لرئيس كوب 28 سلطان الجابر نقلتها وسائل إعلام دولية.

وتنوي الإمارات استضافة أكثر من 150 قائد دولة بالإضافة لما يزيد عن 1200 مسؤول خلال فعاليات قمة المناخ التي ستعقد نهاية هذا العام بدبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

كما تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط لتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة كجزء من خطة للوصول إلى صفر انبعاثات في العام 2050.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا