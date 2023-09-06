وقعت شركة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" للطاقة المتجددة، اتفاقية "شراء الطاقة" لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بتكلفة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاوات، وفقا لبيان من شركة مصدر الأربعاء.

وتستهدف الإمارات - التي تستضيف قمة المناخ COP28 هذا العام - التحول إلى 100% طاقة نظيفة لإمارة دبي بحلول 2050.

وكتب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي - الذي شهد توقيع الاتفاق - في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) الأربعاء، إن هذه المرحلة من المشروع ستوفر الطاقة لأكثر من نصف مليون مسكن وتقلل من انبعاثات 2.36 مليون طن من الكربون سنويا.

والمرحلة السادسة، جزء من المجمع الذي يُستهدف أن تبلغ قدرته 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع في 2013، بقدرة 13 ميغاوات.

ووفقا للبيان سيتم تشغيل المرحلة السادسة من المشروع اعتبارا من الربع الأخير من عام 2024.

"سينتهي العمل من جميع مراحل هذا المشروع الضخم في 2030 باستثمارات إجمالية تبلغ خمسين مليار درهم"، وفقا لتغريدة بن راشد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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