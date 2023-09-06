سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
ابحث
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
اقتصاد
الأعمال
الأسواق
آراء
فيديو وبودكاست وصور
البيانات الصحفية
اشترك في موجز زاوية
الرحلة إلى COP-28
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
الصراع على السلطة في السودان
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
الحرب في أوكرانيا
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
مواقع التواصل الاجتماعي
ابحث
الصفحة الرئيسية
>
تغطيات زاوية
>
قمة المناخ كوب 28
قمة المناخ كوب 28
الإمارات
الإمارات: اتفاق بين ديوا ومصدر لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من مجمع طاقة شمسية
قطر
جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في شركة أمريكية متخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية
دبي
مُحدث: موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء دولارية لأجل 10 سنوات - رويترز
الإمارات
مٌحدث: بنك أبوظبي التجاري يعتزم بيع سندات خضراء لمدة 5 سنوات
الإمارات
الإمارات تعلن عن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة في إفريقيا
تغير المناخ
مقال رأي- 90 يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟
الأكثر مشاهدة
1.
مُحدث: الشرقية للدخان المصرية تقرر تقسيم الشركة لفصل الأصول العقارية غير المستغلة
2.
مُحدث: موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء دولارية لأجل 10 سنوات - رويترز
3.
"جلوبال للاستثمار القابضة" الإماراتية تستحوذ على 30% من الشركة الشرقية للدخان المصرية
4.
البعض ظن أنها تتبع المخابرات المصرية.. من هي شركة "المتحدة للتبغ"؟
5.
مُحدث: صندوق النقد يتوقع أن تسجل السعودية عجز في ميزانيتها بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
الأحدث في الأخبار
1
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 1.2%
2
مٌحدث: تحالف يضم أوراسكوم كونستراكشون المصرية يوقع عقد مشروع بـ 1.3 مليار يورو في مصر
3
"أدنوك للغاز" توقع عقد توريد للغاز مع بتروتشاينا الصينية
4
السلطة الانتقالية في الغابون تسمح للرئيس المخلوع "بونغو" بالسفر خارج البلاد
5
السودان: مرسوم دستوري بحل قوات الدعم السريع