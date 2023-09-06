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قمة المناخ كوب 28

الإمارات

الإمارات: اتفاق بين ديوا ومصدر لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من مجمع طاقة شمسية

الإمارات: اتفاق بين ديوا ومصدر لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من مجمع طاقة شمسية
الإمارات: اتفاق بين ديوا ومصدر لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من مجمع طاقة شمسية
قطر

جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في شركة أمريكية متخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية

جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في شركة أمريكية متخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية
جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في شركة أمريكية متخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية
دبي

مُحدث: موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء دولارية لأجل 10 سنوات - رويترز

مُحدث: موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء دولارية لأجل 10 سنوات - رويترز
مُحدث: موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء دولارية لأجل 10 سنوات - رويترز
الإمارات

مٌحدث: بنك أبوظبي التجاري يعتزم بيع سندات خضراء لمدة 5 سنوات

مٌحدث: بنك أبوظبي التجاري يعتزم بيع سندات خضراء لمدة 5 سنوات
مٌحدث: بنك أبوظبي التجاري يعتزم بيع سندات خضراء لمدة 5 سنوات
الإمارات

الإمارات تعلن عن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة في إفريقيا

الإمارات تعلن عن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة في إفريقيا
الإمارات تعلن عن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة في إفريقيا
تغير المناخ

مقال رأي- 90 يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟

مقال رأي- 90 يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟
مقال رأي- 90 يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟
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