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مصر
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شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
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سوريا في الجامعة العربية...
سوريا في الجامعة العربية - تغطية خاصة
السعودية
فريق فني سعودي في سوريا لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة
سوريا
مباشر: قمة جامعة الدول العربية تختتم أعمالها بعد حضور تاريخي للرئيسين السوري والأوكراني وغياب قطري
أخبار سياسية
زاوية بودكاست: قمة عربية، ظروف استثنائية وصندوق ذهب
إنفوجرافك
إنفوجرافك: تباطؤ النمو وانخفاض الليرة، نظرة على اقتصاد سوريا العائدة للجامعة العربية
فيديو
فيديو: سوريا في القمة العربية من جديد بعد غياب طويل
سوريا
مُحدث: الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية
سوريا
الإمارات تدعو الرئيس السوري إلى حضور قمة المناخ "COP28" التي تستضيفها
سوريا
السعودية تدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية
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مُحدث- السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
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