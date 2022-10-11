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جيتكس 2022 - دبي

البحرين

الشركات البحرينية الناشئة تقطف أولى ثمار مشاركتها وذلك بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة خلال افتتاح جناح مملكة البحرين في "جيتكس 2022"

الشركات البحرينية الناشئة تقطف أولى ثمار مشاركتها وذلك بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة خلال افتتاح جناح مملكة البحرين في \"جيتكس 2022\"
الشركات البحرينية الناشئة تقطف أولى ثمار مشاركتها وذلك بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة خلال افتتاح جناح مملكة البحرين في \"جيتكس 2022\"
دبي

جمارك دبي تعزز منظومة التفتيش الجمركي بـ 3 ابتكارات متطورة

جمارك دبي تعزز منظومة التفتيش الجمركي بـ 3 ابتكارات متطورة
جمارك دبي تعزز منظومة التفتيش الجمركي بـ 3 ابتكارات متطورة
الإمارات

التغير المناخي والبيئة تستعرض أنظمتها وخدماتها الرقمية في جيتكس 2022

التغير المناخي والبيئة تستعرض أنظمتها وخدماتها الرقمية في جيتكس 2022
التغير المناخي والبيئة تستعرض أنظمتها وخدماتها الرقمية في جيتكس 2022
معارض

جيتكس يستقطب رواد التكنولوجيا العالميين إلى قارة أفريقيا ويكشف عن معرض جيتكس أفريقيا

جيتكس يستقطب رواد التكنولوجيا العالميين إلى قارة أفريقيا ويكشف عن معرض جيتكس أفريقيا
جيتكس يستقطب رواد التكنولوجيا العالميين إلى قارة أفريقيا ويكشف عن معرض جيتكس أفريقيا
جامعات

جامعة الإمارات تشارك في "أسبوع جيتكس للتقنية 2022 " بمشاريع مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

جامعة الإمارات تشارك في \"أسبوع جيتكس للتقنية 2022 \" بمشاريع مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
جامعة الإمارات تشارك في \"أسبوع جيتكس للتقنية 2022 \" بمشاريع مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
دبي

صلة الخليج تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة في جيتكس دبي

صلة الخليج تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة في جيتكس دبي
صلة الخليج تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة في جيتكس دبي
دبي

"مجموعة إذكاء" تشارك في "جيتكس جلوبال 2022" بدورتة الــ "42" بدبي

\"مجموعة إذكاء\" تشارك في \"جيتكس جلوبال 2022\" بدورتة الــ \"42\" بدبي
\"مجموعة إذكاء\" تشارك في \"جيتكس جلوبال 2022\" بدورتة الــ \"42\" بدبي
الذكاء الصناعي

البنك التجاري الدولي أول بنك في العالم يقوم بتوظيف فوري عبر الميتافيرس

البنك التجاري الدولي أول بنك في العالم يقوم بتوظيف فوري عبر الميتافيرس
البنك التجاري الدولي أول بنك في العالم يقوم بتوظيف فوري عبر الميتافيرس
الإمارات

"جيديا" تطلق حلولاً تقنية متكاملة لإدارة المطاعم في دولة الإمارات

\"جيديا\" تطلق حلولاً تقنية متكاملة لإدارة المطاعم في دولة الإمارات
\"جيديا\" تطلق حلولاً تقنية متكاملة لإدارة المطاعم في دولة الإمارات
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