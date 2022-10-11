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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
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جيتكس 2022 - دبي
جيتكس 2022 - دبي
البحرين
الشركات البحرينية الناشئة تقطف أولى ثمار مشاركتها وذلك بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة خلال افتتاح جناح مملكة البحرين في "جيتكس 2022"
دبي
جمارك دبي تعزز منظومة التفتيش الجمركي بـ 3 ابتكارات متطورة
الإمارات
التغير المناخي والبيئة تستعرض أنظمتها وخدماتها الرقمية في جيتكس 2022
معارض
جيتكس يستقطب رواد التكنولوجيا العالميين إلى قارة أفريقيا ويكشف عن معرض جيتكس أفريقيا
جامعات
جامعة الإمارات تشارك في "أسبوع جيتكس للتقنية 2022 " بمشاريع مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
دبي
صلة الخليج تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة في جيتكس دبي
دبي
"مجموعة إذكاء" تشارك في "جيتكس جلوبال 2022" بدورتة الــ "42" بدبي
الذكاء الصناعي
البنك التجاري الدولي أول بنك في العالم يقوم بتوظيف فوري عبر الميتافيرس
الإمارات
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إنفوجرافك: توقعات البنك الدولي لاقتصادات الشرق الأوسط
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