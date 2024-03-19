* تم تحديث سعر صرف الدولار بالسوق الموازية

عاد سعر الدولار في السوق الموازية بمصر ليتداول عند مستوى 48 جنيه خلال تعاملات الثلاثاء، وفق متداولين، مع مرور نحو أسبوعين على تعويم الجنيه في البنوك، فيما يسعى البنك المركزي المصري لتدبير طلبات الدولار من البنوك.

وبحلول الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء، تداول سعر الدولار في السوق الموازية بمصر في المتوسط بين 46.9 و 48.03 جنيه للدولار الواحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وكان سعر السوق الموازية هبط أدنى 48 جنيه في الصباح قبل أن يرتفع فوقه مرة أخرى بحلول الـ 11 صباحا.

وبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار نحو 47 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

ويأتي هذا التراجع الكبير لسعر السوق الموازية، في ظل إعلان الحكومة التوصل لمزيد من اتفاقات التمويل مع مؤسسات وأطراف دولية، آخرها التوصل لاتفاق بشأن حزمة تمويل بأكثر من 8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي إضافة لتمويل مرتقب بـ 6 مليار دولار من البنك الدولي.

ويتوقع أن تساهم تلك الاتفاقات إضافة لقرض صندوق النقد الدولي الذي تم زيادة قيمته من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار ، وتدفقات مشروع رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، في تخفيف حدة أزمة سيولة دولارية تعاني منها مصر منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وسمحت مصر مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور. وفي وقت سابق من العام الجاري كان سعر الدولار بالسوق الموازية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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