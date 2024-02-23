تجاوبت الأسواق المالية مع إعلان مصر عن صفقة مشروع رأس الحكمة السياحي الساحلي مع تحالف بقيادة شركة ADQ الإماراتية الحكومية والتالي أبرز ما حدث:

ارتفعت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار خلال تعاملات الجمعة 23 فبراير 2024.

وسجلت أسعار السندات المصرية المستحقة في يونيو 2025 95.99 دولار وهو أعلى مستوى منذ 21 أبريل 2022. كما سجلت أسعار السندات الأطول أجلاً والمستحقة في مايو 2050 69.37 دولار وهو الأعلى منذ 10 فبراير 2023.

وانخفضت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار - أجل 12 شهر - على أساس يومي بنسبة 12.3% بنحو 8 جنيه لتصل الجمعة إلى 56.99 جنيه مقابل إغلاق الخميس عند 65 جنيه.

وانخفض كذلك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية داخل مصر يوم الجمعة إلى مستوى أقل من 60 جنيه للدولار، بعد إعلان الحكومة عن تفاصيل صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.

وتراوح سعر بيع الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بين 59.70 و59.90 جنيه للدولار، فيما كان السعر مساء الخميس يبلغ نحو 62 جنيه في المتوسط للدولار.

ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي 30.9 جنيه.

(إعداد:فريق التحرير zawya.arabic@lseg.com)

#تحليل سريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا