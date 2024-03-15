واصل سعر الدولار في السوق الموازية بمصر التراجع خلال تعاملات الجمعة بعد أن هبط تحت مستوى الـ 49 جنيه للدولار الواحد بعد أكثر من أسبوع على تعويم الجنيه المصري.

وبحلول الساعة 10 صباح الجمعة بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48 و48.05 جنيه للدولار الواحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويتداول الدولار في السوق الرسمي عند نحو 48 جنيه في المتوسط، بحسب بيانات البنك المركزي المصري ومجموعة بورصة لندن.

يأتي التراجع وسط محاولات لجذب تدفقات دولارية إضافية تساهم في حل أزمة سيولة العملة الصعبة التي عانت منها البلاد.

وتتوقع مصر الحصول على إجمالي تمويلات خارجية مستقبلا بحوالي 20 مليار دولار، في أعقاب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما قاله وزير المالية المصري الأسبوع الماضي.

والخميس، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وفق بيان رسمي، إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي أتاحه البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

وسمحت مصر، مؤخرا، بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وهبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، كما اتفقت الحكومة مع صندوق النقد لرفع قيمة قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا