تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية في حدود 50 و51.05 جنيه للدولار الواحد، السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويبلغ السعر الرسمي في نطاق 49.5 جنيه للدولار في المتوسط، بعد أن سمح البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الجنيه يوم الأربعاء الماضي بعد أن كان يتداول عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

والأربعاء الماضي، أصدر المركزي المصري قرار مفاجئ بزيادة أسعار الفائدة 6% وأعلن أكبر بنكين حكوميين طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع، كما أعلنت الحكومة التوصل لاتفاق بزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وقد هبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن اكتمال وصول الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار - منها 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري - من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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