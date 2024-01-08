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تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الاثنين، لليوم الـ 94 من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وسط تزايد أعداد القتلى والجرحى في القطاع فيما ينتظر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الاثنين إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الاثنين عن مصادر طبية، مقتل 73 فلسطيني وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف على منازل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى مقتل 18 فلسطيني بينهم أطفال ونساء بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وأدى قصف مدفعي إسرائيلي على منازل في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس إلى مقتل 8 فلسطينيين.

وقُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 58 ألف فيما فُقد نحو 7 آلاف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس، في حصيلة غير نهائية، وفق وفا.

اعتقالات في الضفة

في الضفة الغربية المحتلة -حيث مقر السلطة الفلسطينية- اقتحمت القوات الإسرائيلية، الاثنين، بلدة عزون شرق قلقيلية وقامت باعتقال 5 فلسطينيين.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطيني من مدينة نابلس وقرية قبلان جنوب الضفة.

بلينكن في الإمارات

تتواصل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث التقى الاثنين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي وبحثا "التداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتهدف زيارة بلينكن للمنطقة، وهي ليست الزيارة الأولى له للمنطقة منذ اندلاع الحرب، إلى تهدئة التوترات.

فيما ينتظر أن يصل أنتوني بلينكن مساء الاثنين إلى إسرائيل بعد زيارته الإمارات والسعودية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

لبنان

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية يوم الاثنين عن مراسلها أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات وجنوح السيارة جانب الطريق واحتراقها.

فيما قالت وسائل إعلام دولية إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتل قيادي بارز في حزب الله اللبناني.

كما قصفت إسرائيل بلدة عديسة، بمرجعيون جنوب لبنان، بالقذائف الفوسفورية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على كريات شمونة، (قرية الخالصة المحتلة)، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل الاثنين.

واندلعت توترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران عدو إسرائيل- والجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ويتبادل الجانبان منذ ذلك الحين إطلاق الصواريخ.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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