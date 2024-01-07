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تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين الأحد لليوم الـ 93 على التوالي، مع استمرار سقوط قتلى من الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع.

وبدأت العملية العسكرية كرد لإسرائيل على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، أسفر عن سقوط مئات القتلى.

فيما قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني وفُقد نحو 7 آلاف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس.

يأتي هذا فيما يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة لمنطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تهدئة التوترات، وهي ليست الزيارة الأولى له للمنطقة منذ اندلاع الحرب.

التطورات في غزة

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت ليل الأحد منزل بمنطقة الفالوجة في شمال قطاع غزة، ما أدى لمقتل 20 مواطن وإصابة العشرات.

وذكرت المصادر أن صحفيين اثنين قُتلا يوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس، بينهما حمزة نجل مراسل شبكة الجزيرة القطرية في فلسطين وائل الدحدوح.

وكان أفراد من عائلة الدحدوح، منهم زوجته واثنان من أبنائه، قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على غزة خلال الحرب الحالية.

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليل أدى إلى سقوط نحو 16 قتيل أيضا، إضافة إلى مقتل 7 فلسطينيين في قصف استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، استهدف قصف الطيران الإسرائيلي مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" بمخيم المغازي في وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 4 أشخاص، وفق وكالة وفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إنه تقرر تغيير موقع الممر الإنساني، الذي يتيحه الجيش الإسرائيلي لانتقال سكان غزة من شمال القطاع إلى جنوبه، ليكون بشارع الرشيد (البحر) بدلا من شارع صلاح الدين سابقا، على أن يكون الممر مفتوح خلال يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

وخلال 3 شهور من الحرب، نزح حوالي 90% من سكان غزة قسرا، وفق ما أعلنته الأونروا يوم السبت.

اضطرابات وقتلى في الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة -حيث مقر السلطة الفلسطينية- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين قُتلوا فجر يوم الأحد بقصف إسرائيلي بطائرة مسيرة بجنوب مدينة جنين.

وبحسب وكالة وفا، فإن القصف استهدف تجمع للمواطنين، فيما نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي أن القصف كان هدفه مسلحون فلسطينيون هاجموا جنود في جنين.

وأوردت صحف إسرائيلية أن ضابطة من قوات الحدود قُتلت الأحد من جراء إصابة مركبة كانت تستقلها بعبوة ناسفة أثناء مداهمة للقوات الإسرائيلية في جنين.

جولة بلينكن

حذر ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، مجددا رفض بلاده الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، بحسب ما أورده الديوان الملكي الأردني الأحد.

وطالب ملك الأردن بضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية "المأساوية" في قطاع غزة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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