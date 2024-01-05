تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة الجمعة، لليوم الـ 91 من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، فيما سيجري مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارة إلى لبنان لمناقشة التطورات في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة إن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزل وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وأدى قصف إسرائيلي على منطقة مواصي القرارة جنوب القطاع إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين بجروح.

وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ دير البلح وسط غزة فيما تواصلت الغارات العنيفة على مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، الخميس عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن قوات إسرائيلية قصفت "خلية مخربين" تابعة لحماس كانت متحصنة داخل مباني مدنية في مخيم البريج، جنوب مدينة غزة، بعد أن حاولت الاعتداء على دبابة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى في الحرب على قطاع غزة منذ بدء النزاع في 7 أكتوبر الماضي أكثر من 22 ألف قتيل بينهم 9730 طفل و6830 امرأة، فيما أصيب أكثر من 57 ألف فلسطيني بالإضافة إلى آلاف المفقودين، وفق وكالة (وفا).

واستمرت التوترات في الضفة الغربية، حيث قتل فجر الجمعة، فلسطيني وأصيب 7 آخرين على الأقل جراء كمين نصبه جنود إسرائيليين في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

جوزيب بوريل في لبنان

تواصل الدبلوماسية الدولية تحركاتها في محاولة لوقف الحرب على غزة والضغط لعدم اتساع الصراع في المنطقة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على موقعه، إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يبدأ، الجمعة، زيارة إلى لبنان لمناقشة التطورات في غزة والوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتجنب التصعيد الإقليمي.

واندلعت توترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران عدو إسرائيل- والجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ويتبادل الجانبان منذ ذلك الحين إطلاق الصواريخ.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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