

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الخميس، لليوم الـ 90، فيما تستمر الاعتداءات في الضفة الغربية وسط قلق من اتساع الصراع بعد تفجيرين في إيران واستهداف قيادي لحماس في لبنان، مع تصاعد العمليات للجماعات المدعومة من طهران.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الخميس، إن عشرات القتلى والمصابين سقطوا نتيجة قصف عدة أماكن في القطاع، حيث قُصف منزل يأوي نازحين غرب خان يونس ومبنى جمعية الهلال الأحمر، جنوب قطاع غزة، ومنازل بمخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة.



وارتفع عدد القتلى منذ بداية الصراع في قطاع غزة إلى أكثر من 22 ألف و7 آلاف مفقود و57 ألف مصاب، حسب الوكالة.



وفي الصفة الغربية، تواصل القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ما أدى إلى وقوع إصابتين، وتسجيل اعتقالات، وقصف منزل، وتدمير الشوارع والبنى التحتية، وفق وفا.



وبينما تتزايد المخاوف من ردود فعل إيران وجماعاتها حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة لمنطقة الشرق الأوسط الخميس، تشمل إسرائيل.



وقُتل صالح العاروري، القيادي البارز بحركة حماس في هجوم إسرائيلي على لبنان يوم الثلاثاء، فيما أدى تفجيران بجنوب إيران الأربعاء، لمقتل ما لا يقل عن مائة شخص وإصابة 171 آخرين، خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل القيادي الإيراني البارز قاسم سليماني.



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إن بلاده بدأت الإجراءات الحقوقية والدولية العاجلة عن طريق الأمم المتحدة بشأن "الحادث الإرهابي" الذي وقع بكرمان.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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