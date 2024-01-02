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تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها في قطاع غزة لليوم 88 من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وسط استمرار العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت شمال مخيم المغازي وسط غزة فيما شهدت مناطق في شمالي القطاع اشتباكات عنيفة.

وأدى قصف للمدفعية الإسرائيلية على الأحياء الشمالية لمدينة خان يونس إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتتواصل العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث قتل 4 شبان، فجر الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها بلدة عزون، شمالي الضفة، وفق ما أوردته وفا عن مصادر أمنية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خلال مداهمة ليلية في بلدة عزون بالضفة الغربية، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها.

ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

وبلغ عدد القتلى في الحرب على قطاع غزة منذ بدء النزاع في 7 أكتوبر الماضي نحو 21,978 قتيل و57,697 مصاب بالإضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية، وفق وكالة (وفا).

لبنان وسوريا

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية صباح الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية قصفت محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب، جنوب لبنان.

واندلعت توترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران عدو إسرائيل- والجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وبدأ الصراع الحالي، ويتبادل الجانبان منذ ذلك الحين إطلاق الصواريخ.

وفي سوريا، نقلت وكالة الأنباء السورية الثلاثاء عن مصدر عسكري أن إسرائيل نفذت هجوم على عدد من النقاط في ريف دمشق ما تسبب في بعض الأضرار المادية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في قرية يارون جنوب لبنان، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي الثلاثاء عبر إكس.

وقال الجيش إنه نفذ هجوم على بنى تحتية عسكرية للجيش السوري خلال الليل ردا على إطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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