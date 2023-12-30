اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، فيما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت لليوم 85، مع تزايد التوترات في سوريا وجنوب لبنان.

وتقدمت جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية بطلب لبدء إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن إعلان من المحكمة، الجمعة.

وقالت جنوب إفريقيا، إن أفعال إسرائيل "مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع".

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنها تلتزم بالقانون الدولي وتحارب حماس وليس الشعب الفلسطيني في غزة، وإن دعوى جنوب إفريقيا "لا أساس قانوني لها".

ويتواصل القتال في قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على "حوالي 30 مخربا في منطقة مدينة غزة واستهداف العديد من المباني العسكرية والبنى التحتية الإرهابية في قطاع غزة".

كما تواصل القوات عملياتها في كافة مناطق القطاع، وسط قصف من سلاح الجو ويساند مقاتلو سلاح البحرية القوات البرية المناورة في القطاع "بهجمات ونيران من البحر".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عشرات المواطنين قتلوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على مجموعة من الأهالي في شارع يافا شرق غزة، وقصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قتل نحو 100 فلسطيني وأصيب أكثر من 150 آخرين، نتيجة قصف المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حسبما نقلت وفا عن مصادر طبية.

كما قصفت القوات الإسرائيلية شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة وأطلقت الزوارق الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.

وحسب وفا، أطلقت دبابات إسرائيلية عدة قذائف وسط مخيم جباليا شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبا، وقصفت طائرة استطلاع إسرائيلية محيط مستشفى الأوروبي بخان يونس، ما أدى لسقوط ضحايا.

ومنذ بداية الصراع في 7 أكتوبر الماضي، قُتل أكثر من 21 ألف شخص في قطاع غزة، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وفا.

لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أطلق يوم الجمعة قذائف صاروخية تستهدف الأراضي الإسرائيلية لكن "سقط داخل الأراضي اللبنانية نحو 80% من قذائف حزب الله".

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على إكس السبت، "ردا على اعتداءاته نواصل ضرب مواقع حزب الله وانتشاره في جنوب لبنان الذي لن يكون مثلما كان عليه قبل السابع من أكتوبر".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في سوريا، وقال إن ذلك رد على إطلاق صاروخين من هناك باتجاه أراض خاضعة لسيطرته وسقطا في منطقة مفتوحة.

(شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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