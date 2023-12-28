*تم إضافة تفاصيل

تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ 83 من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وسط تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، فيما تسعى مصر للتوسط بين طرفي النزاع للتوصل لمقترح قد يفضي لوقف إطلاق النار في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية المصرية الرسمية، إن مصر طرحت إطار لمقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، وإنه تم صياغة الإطار بعد الاستماع لوجهات نظر الأطراف المعنية.

وأضاف أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية فيما تواصل الاستماع للأطراف، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل المقترح بعد بلورته بصورة مفصلة.

وسبق أن ساهمت وساطة قطرية مصرية أمريكية، للتوصل لهدنة إنسانية استمرت لسبعة أيام تضمنت دخول مساعدات إنسانية وتبادل محتجزين.

ولا تزال التوترات بين حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وإسرائيل التي تعاديها، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان، دون تفاصيل عن خسائر.

قطاع غزة

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الخميس عن جمعية الهلال الأحمر، مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع.

كما استهدف القصف دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

ووفق وفا، قتل 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويعاني سكان غزة من غياب الخدمات الأساسية في المستشفيات ونفاد الغذاء ومياه الشرب.

ونقلت وفا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن أمراض تنفسية وجلدية انتشرت في مراكز الإيواء بقطاع غزة، جراء تكدس النازحين وغياب النظافة.

وبلغ عدد القتلى في الحرب على قطاع غزة منذ بدء النزاع في 7 أكتوبر الماضي نحو 21,110 قتيل و55,243 مصاب بالإضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية، وفق وكالة (وفا).

الضفة الغربية

في الضفة الغربية، قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية فيما أصيب 14 آخرون خلال مواجهات اندلعت فجر يوم الخميس في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

ومن بين مدن الضفة الغربية: جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، والخليل، والقدس الشرقية، التي يفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين. وتصف الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها تقويض للسلطة الفلسطينية.

(إعداد: جيهان لغماري وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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